Гість із Британії був у діловому костюмі

У суботу, 9 квітня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Після цього високопоставлений гість разом із главою української держави вийшли на прогулянку Хрещатиком.

Користувач Facebook Андрій Пиндик розібрав "лук" президента України.

"У сьогоднішній рубриці "бьюті-блог" — фешн-мілітарі лук Володимира Зеленського", — написав Пиндик, який додав ціни на одяг, у якому Зеленський зустрічав Джонсона.

Зеленський був одягнений у футболку (200 грн), штани тактичні (1010 грн), кофту флісову (386 грн). На ногах у президента були кросівки Saucony jazz camo вартістю майже 2000 грн. Загальний лук президента оцінили у 3555 грн.

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Нагадаємо, в середині березня кривавий диктатор володимир путін вийшов у світ у куртці вартістю 400 тисяч гривень. Примітно, що виступ президента рф загадковим чином перервався на ТБ.

Раніше стало відомо, що Зеленський та Джонсон обговорювали 9 квітня. За словами прем’єр-міністра Великої Британії, в Україну буде поставлено озброєння на мільярди гривень. Очікується поставка додаткових зенітних комплексів Starstreak.