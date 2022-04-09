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Зеленський зустрічав Джонсона у футболці за 200 гривень, путін на своєму "шабаші" був у куртці за 400 тисяч

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський та Борис Джонсон Новина оновлена 09 квітня 2022, 22:44
Володимир Зеленський та Борис Джонсон

Гість із Британії був у діловому костюмі

У суботу, 9 квітня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Після цього високопоставлений гість разом із главою української держави вийшли на прогулянку Хрещатиком.

Користувач Facebook Андрій Пиндик розібрав "лук" президента України.

"У сьогоднішній рубриці "бьюті-блог" — фешн-мілітарі лук Володимира Зеленського", — написав Пиндик, який додав ціни на одяг, у якому Зеленський зустрічав Джонсона.

Зеленський був одягнений у футболку (200 грн), штани тактичні (1010 грн), кофту флісову (386 грн). На ногах у президента були кросівки Saucony jazz camo вартістю майже 2000 грн. Загальний лук президента оцінили у 3555 грн.

Нагадаємо, в середині березня кривавий диктатор володимир путін вийшов у світ у куртці вартістю 400 тисяч гривень. Примітно, що виступ президента рф загадковим чином перервався на ТБ.

Раніше стало відомо, що Зеленський та Джонсон обговорювали 9 квітня. За словами прем’єр-міністра Великої Британії, в Україну буде поставлено озброєння на мільярди гривень. Очікується поставка додаткових зенітних комплексів Starstreak.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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