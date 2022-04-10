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Окупанти розгортають польові шпиталі, але все одно не можуть зупинити шквал втрат — Генштаб

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Розбита техніка росіян Новина оновлена 10 квітня 2022, 07:21
Розбита техніка росіян

Окупанти цілодобово відновлюють свою техніку.

Через велику кількість поранених у противника проблеми з медикаментами та медперсоналом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 квітня на сторінці у Facebook.

У зв’язку з численними санітарними втратами в особовому складі та техніці окупанти розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

У той самий час, за умов постійного надходження поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу.

Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також особовий склад ремонтних майстерень із відновлення техніки ворога змушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

Нагадаємо, у Кремлі нарешті офіційно визнали, що їхня армія зазнає "значних втрат". При цьому точну кількість загиблих або хоча б поранених солдатів та офіцерів не озвучують.

"Телеграф" стежить за ситуацією на фронті — свіжі карти боїв в Україні на 10 квітня; гарячими точками залишаються Харків, Ізюм, окремі населені пункти та Донбас.

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