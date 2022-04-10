Як швидко вивчити базову іноземну мову біженцю: корисні посилання

Українцям за кордоном буде тяжко без знань іноземних мов.

Понад 4 млн українців залишили рідну країну через повномасштабне вторгнення рф, яке триває ось уже 46 днів. Біженцям допомагає влада дружніх країн, проте існує низка бар’єрів, які українцям за кордоном бажано подолати, зокрема мовний.

Станом на 8 квітня 4 441 663 громадянина України виїхали за межі країни з початку російського вторгнення. Такими даними поділилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на своєму сайті.

Більшість українців поїхали до Польщі — понад 2,5 млн людей. У Румунію виїхали понад 678 тис. осіб, до Угорщини — 413 тис., до Молдови — 406 тис., до росії — 389 тис., до Словаччини — 310 тис. та до Білорусі — 19 тис. осіб.

Для того, щоб вивчити іноземну мову на базовому рівні, потрібно бажання та час. У сучасному світі необов’язково ходити на курси, адже можна здобути освіту онлайн, це стосується й мов.

Наприклад, базовий рівень польської мови А1 на сайті univerpl можна вивчити за 2,3-3 місяці за 3000 грн. Німецьку мову рівня А1 також можна освоїти за три місяці або швидше (якщо ви все схоплюєте на льоту), повідомили на онлайн-курсах thecampster. З Англійською все набагато простіше. Englishouse, наприклад, проводить онлайн-заняття від 280 грн за урок.

Також сприяють вивченню іноземних мов різні додатки, зокрема Дуолінго. Витративши кілька хвилин на день можна тренувати свої знання та дізнаватися, щось нове щодня. Почати можна із нуля.

Додаток Дуолінго

Раніше повідомлялося, що радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав ситуацію з біженцями гуманітарною катастрофою. Західні ЗМІ допускають, що росіяни спеціально створили потік біженців до Європи.