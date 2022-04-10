На озброєнні української армії можуть з'явитися потужні комплекси Zuzana-2: подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1198
Попередньо відомо про закупівлю 16 таких комплексів.
У Словаччині підтвердили інформацію про те, що Братислава веде перемовини з Києвом щодо продажу артилерійських установок, з якими добре знайомі українські військові.
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над, передає Reuters.
Свіжі факти та аналітика – у нашому Telegram
"Я можу підтвердити, що ми ведемо перемовини", — сказав міністр оборони під час теледебатів.
Відомо, що мова йде про придбання у Словаччині для України самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".
- Zuzana 2 — самохідна артилерійська установка. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км. Маса самохідки 32 т, екіпаж складається з чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.
Видання пише, що з цими артилерійськими установками добре знайомі українські військові. Крім того, їх використовували армії Польщі, Чехії та Грузії.
За інформацією іноземних ЗМІ, Київ домовляється з Братиславою про придбання 16 гаубиць.
Раніше "Телеграф" повідомляв, Британія готує нову партію зброї для України на мільярди гривень — мова про комплекси Starstreak і не тільки.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-