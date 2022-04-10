Рус

На озброєнні української армії можуть з'явитися потужні комплекси Zuzana-2: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1198
Комплекси Zuzana-2 можуть з'явитися на озброєнні української армії Новина оновлена 10 квітня 2022, 20:10
Комплекси Zuzana-2 можуть з'явитися на озброєнні української армії

Попередньо відомо про закупівлю 16 таких комплексів.

У Словаччині підтвердили інформацію про те, що Братислава веде перемовини з Києвом щодо продажу артилерійських установок, з якими добре знайомі українські військові.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над, передає Reuters.

Свіжі факти та аналітика – у нашому Telegram

"Я можу підтвердити, що ми ведемо перемовини", — сказав міністр оборони під час теледебатів.

Відомо, що мова йде про придбання у Словаччині для України самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

Словацькі комплекси "Zuzana-2"
Словацькі комплекси "Zuzana-2"
  • Zuzana 2 — самохідна артилерійська установка. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км. Маса самохідки 32 т, екіпаж складається з чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Видання пише, що з цими артилерійськими установками добре знайомі українські військові. Крім того, їх використовували армії Польщі, Чехії та Грузії.

За інформацією іноземних ЗМІ, Київ домовляється з Братиславою про придбання 16 гаубиць.

Раніше "Телеграф" повідомляв, Британія готує нову партію зброї для України на мільярди гривень — мова про комплекси Starstreak і не тільки.

Теги:
#Україна #Словаччина #Зброя
Карл Негаммер
Світ
Канцлер Австрії після візиту до Зеленського їде до путіна: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Карл Негаммер
Канцлер Австрії після візиту до Зеленського їде до путіна: що відомо
Дата публікації
Категорія
Влада Туреччини закриє протоки Босфор та Дарданелли для деяких кораблів
Туреччина зробила неприємні і для Росії, і для НАТО заяви
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні
росія перекидає нові сили на Харківщину: свіжа карта боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
На думку Кулеби, у жахіттях, влаштованих росіянами, винні їхня влада та політики
Кулеба закликав вчених усього світу зайнятися росією
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 10 квітня
Війна – день 46: росіяни штурмують схід та південь України, стягують резерви на "битву за Донбас"