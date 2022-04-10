На озброєнні української армії можуть з'явитися потужні комплекси Zuzana-2: подробиці

Попередньо відомо про закупівлю 16 таких комплексів.

У Словаччині підтвердили інформацію про те, що Братислава веде перемовини з Києвом щодо продажу артилерійських установок, з якими добре знайомі українські військові.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над, передає Reuters.

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"Я можу підтвердити, що ми ведемо перемовини", — сказав міністр оборони під час теледебатів.

Відомо, що мова йде про придбання у Словаччині для України самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

Словацькі комплекси "Zuzana-2"

Zuzana 2 — самохідна артилерійська установка. Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км. Маса самохідки 32 т, екіпаж складається з чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Видання пише, що з цими артилерійськими установками добре знайомі українські військові. Крім того, їх використовували армії Польщі, Чехії та Грузії.

За інформацією іноземних ЗМІ, Київ домовляється з Братиславою про придбання 16 гаубиць.

Раніше "Телеграф" повідомляв, Британія готує нову партію зброї для України на мільярди гривень — мова про комплекси Starstreak і не тільки.