Не "Джавелінами" єдиними: у ЗСУ показали, як знищують російську бронетехніку українськими ПТРК
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Бійці ДШВ ЗСУ вразили три одиниці бронетехніки противника
Українські захисники показали як знищують ворожу техніку, використовуючи вітчизняний протитанковий комплекс "Стугна-П".
Відповідними кадрами поділилося командування ДШВ ЗСУ у своєму телеграм-каналі.
"Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують виконувати бойові завдання, знищуючи російських окупантів та їхню бойову техніку", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на одному з напрямків військовослужбовці 81-ї аеромобільної бригади змогли вразити три одиниці броньованої техніки супротивника.
Як повідомлялося раніше, після виведення російських військ із північних областей України, окупанти перекидають війська у східну частину нашої країни.
Втім, росіянам там теж доводиться нелегко, тож за минулу добу вони втратили вбитими більше сотні солдатів і кілька одиниць техніки.
Варто зазначити, що за даними дослідників Oryx, наразі є фото- та відеопідтвердження того, що росіяни втратили майже 2,7 тисячі одиниць бойової техніки. З них понад тисячу було захоплено збройними силами України як трофеї.
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