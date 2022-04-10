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Не "Джавелінами" єдиними: у ЗСУ показали, як знищують російську бронетехніку українськими ПТРК

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Стугна-П" Новина оновлена 10 квітня 2022, 20:33
"Стугна-П"

Бійці ДШВ ЗСУ вразили три одиниці бронетехніки противника

Українські захисники показали як знищують ворожу техніку, використовуючи вітчизняний протитанковий комплекс "Стугна-П".

Відповідними кадрами поділилося командування ДШВ ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

"Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують виконувати бойові завдання, знищуючи російських окупантів та їхню бойову техніку", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на одному з напрямків військовослужбовці 81-ї аеромобільної бригади змогли вразити три одиниці броньованої техніки супротивника.

Як повідомлялося раніше, після виведення російських військ із північних областей України, окупанти перекидають війська у східну частину нашої країни.

Втім, росіянам там теж доводиться нелегко, тож за минулу добу вони втратили вбитими більше сотні солдатів і кілька одиниць техніки.

Варто зазначити, що за даними дослідників Oryx, наразі є фото- та відеопідтвердження того, що росіяни втратили майже 2,7 тисячі одиниць бойової техніки. З них понад тисячу було захоплено збройними силами України як трофеї.

Теги:
#Україна #Росія #ЗСУ
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