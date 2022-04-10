"Ми відповідатимемо!" Зеленський розповів, чого очікувати від Росії в найближчий тиждень (відео)

Зеленський закликав бути готовими до тяжких боїв на Сході.

У неділю, 10 квітня, на 46-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент України Володимир Зеленський зробив традиційне звернення до нації.

Відео з виступом Зеленського доступне на YouTube-каналі "Офіс президента".

Зеленський зазначив, що наступного тижня війська рф підуть у повномасштабний наступ на Донбасі. Президент заявив, що Україна готова до цього і відповідатиме відповідно.

"Наступний тиждень буде таким же напруженим, як і попередній, але більш відповідальним. росія буде ще більше боятися… Боятися програти. Боятися, що правду доведеться визнати. Війська рф перейдуть у масштабні наступи на Донбасі. Вони можуть використовувати проти нас ще більше ракет і авіабомб, але ми готуємося до цього. Ми відповідатимемо!", — заявив Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський пояснив, чому українські солдати так мужньо обороняють Маріуполь. Крім того, президент України 9 квітня зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Після обговорення питань політики прогулялися Хрещатиком, де їм зробили особливий подарунок.