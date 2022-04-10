Рус

"Ми відповідатимемо!" Зеленський розповів, чого очікувати від Росії в найближчий тиждень (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
156
Володимир Зеленський Новина оновлена 10 квітня 2022, 23:53
Володимир Зеленський

Зеленський закликав бути готовими до тяжких боїв на Сході.

У неділю, 10 квітня, на 46-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент України Володимир Зеленський зробив традиційне звернення до нації.

Відео з виступом Зеленського доступне на YouTube-каналі "Офіс президента".

Зеленський зазначив, що наступного тижня війська рф підуть у повномасштабний наступ на Донбасі. Президент заявив, що Україна готова до цього і відповідатиме відповідно.

"Наступний тиждень буде таким же напруженим, як і попередній, але більш відповідальним. росія буде ще більше боятися… Боятися програти. Боятися, що правду доведеться визнати. Війська рф перейдуть у масштабні наступи на Донбасі. Вони можуть використовувати проти нас ще більше ракет і авіабомб, але ми готуємося до цього. Ми відповідатимемо!", — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський пояснив, чому українські солдати так мужньо обороняють Маріуполь. Крім того, президент України 9 квітня зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Після обговорення питань політики прогулялися Хрещатиком, де їм зробили особливий подарунок.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією
Ракетний удар по аеропорту в Дніпрі
В регіонах
Ще одне місто може стати ціллю росіян на шляху до Донбасу: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ракетний удар по аеропорту в Дніпрі
Ще одне місто може стати ціллю росіян на шляху до Донбасу: подробиці
Дата публікації
Категорія
Марін Ле Пен та Емманюель Макрон
Макрон та "подруга путіна" Ле Пен пройшли у другий тур виборів президента Франції: подробиці
Дата публікації
Категорія
"Стугна-П"
Не "Джавелінами" єдиними: у ЗСУ показали, як знищують російську бронетехніку українськими ПТРК
Дата публікації
Категорія
"Орлан-10"
"Без пляшки росія — не росія": у ЗСУ показали, які "космічні" технології використовують росіяни у своїх БПЛА
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 10 квітня
Війна – день 46: росіяни штурмують схід та південь України, стягують резерви на "битву за Донбас"