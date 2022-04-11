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Не лише Дніпро: офіцер НАТО назвав ще одну можливу мету путінської армії в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Дим після російських обстрілів Новина оновлена 11 квітня 2022, 07:52
Дим після російських обстрілів

Ворог може націлитись на велике місто на півдні

Поки росія стягує нові сили на сході, українські та зарубіжні фахівці намагаються зрозуміти, куди направлять своє російське військо. Висувалися припущення про Харків, Дніпро.

Ще одну версію, яке місто може стати метою загарбницьких військ рф запропонував капітан 1 рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах. Як ймовірну мету удару він висунув ще й Одесу.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Американський військовий, як і його колеги в Україні та за океаном побачили ознаки того, що росія може планувати поділити нашу країну вдаривши по Одесі та Дніпру. Він також наголосив, що час зараз важливий фактор, рф не вистачає його, щоб повноцінно перегрупуватися, а для України це життя громадян. Табах сказав, що росія веде війну непередбачувано і не логічно, вбиває заради вбивства і чекати можна всього.

Нагадаємо, це не перше попередження про ризик для міста Дніпро, до цього про можливість нападу росії говорив колишній головнокомандувач НАТО. Висловився і міський голова Борис Філатов із рекомендацією жінкам, дітям та літнім людям виїхати на випадок погіршення ситуації.

Як раніше писав "Телеграф", у Дніпрі в останні дні збільшилася кількість тривог та обстрілів. В одному з них було поранено співробітників ДСНС.

Теги:
#Одеса #Росія #Дніпро #Напад
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