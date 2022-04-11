росія запустила безглуздий фейк про зброю союзників в Україні

росіяни запустили фейк, що передана союзниками Україні зброя знищена

російське керівництво й надалі продовжує вести брудну інформаційну війну проти української держави. Тепер вони запустили новий фейк, що в Україні нібито була знищена система протиповітряної оборони С-300 від Словаччини.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

росія заявила, що вона використала крилаті ракети для знищення зенітно-ракетних комплексів С-300, які були поставлені Україні.

Вказану інформацію в понеділок, 11 квітня, на своїй офіційній сторінці у Twitter, публічно спростував прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною", — йдеться в тексті повідомлення.

Публікація Едуарда Хегера в соцмережі

Варто нагадати, що у неділю, 10 квітня, у Міністерстві оборони росії повідомили, що у Старобогданівці Миколаївської області, а також на військовому аеродромі Чугуєва, що на Харківщині, було знищено пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300. Російські медіапортали написали, що однією зі знищених установок була та, яку Україна нещодавно отримала від Словаччини.

Ситуацію вже встиг прокоментувати глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він заявив, що такі дії росіян свідчать про те, що окупанти чітко усвідомлюють свою неспроможність перемогти Україну. Тому це одна з чергових спроб "збити" поставки озброєння до України будь-якими методами.

Наостанок він наголосив, що зброя в руках воїнів Збройних сил України призначена виключно для того, аби відправляти ворога на той світ.

"російська душа може і далі жити у власних рожевих мріях, поки ще жива", — додав керівник ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, прем’єр країни Борис Джонсон офіційно заявив, що британці збираються надіслати Україні додаткову партію потужного озброєння на мільйони гривень. Серед нього будуть і зенітні комплекси Starstreak.