"Фаршем бути я не хочу": російські солдати зізнаються, що саботують накази керівництва (перехоплення)

Окупанти не розуміють, для чого воюють з українцями

Українським спецслужбам вдалося перехопили ще одну телефонну розмову російського окупанта із рідними. Під час спілкування з матір'ю солдат зізнався, що не готовий втрачати життя на війні в Україні та наголосив, що у кількох підрозділах саботують накази керівництва та готуються до бунту.

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Аудіо чергової розмови пресцентр Служби безпеки України оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі у понеділок, 11 квітня.

За словами російського військового, воювати на українських землях він більше не хоче та прямо заявив про це своєму керівництву, мовляв, вимушені "лише сидіти та дивитись, як по них луплять, адже у відповідь вони вже нічого не можуть, адже сил ані моральних, ані фізичних вже немає".

Окрім того, загарбник скаржиться матері, що про його підрозділ вже навіть складають легенди як про "смертний полк", який перевершив усі інші за кількістю втрат, тож більше не хоче бути "фаршем", як і більшість його товаришів по службі.

"…нас зі 150 людей — 130 таких, як я", — заявляє окупант.

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Також він розповів жінці, що для того, аби переконати росіян йти у наступ, до них навіть привезли священника, проте на пропозицію "відказників" очолити колону, що їде на передову, відмовилися і полковник, і церковник.

"Поки ворог втрачає мотивацію, ми продовжуємо захищати Батьківщину! Слава Україні!", — продовжують невпинно наголошувати у СБУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що матері окупантів, які потрохи починають усвідомлювати, що можуть не дочекатися своїх дітей з війни в Україні, закликають їх скласти зброю і звільнятися.