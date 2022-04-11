Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Маріуполі загинули десятки тисяч мирних громадян

Російські війська продовжують штурмувати Маріуполь — місто, яке стало однією з найтрагічніших сторінок цієї війни. Свої позиції відстоюють морські піхотинці та полк "Азов".

"Телеграф" поспілкувався з одним із військовослужбовців (з метою безпеки не розкриваємо його ім’я та позивний), який служить у складі СЗГ України. Наприкінці березня після того, як російські окупанти розбомбили склад зброї його бригади, він вибрався з міста.

Коли і як вам вдалося покинути Маріуполь?

- Оскільки я військовослужбовець, то точні населені пункти не вказуватиму. Ми своє завдання у місті виконали. Надійшов наказ командира, що наше подальше перебування у Маріуполі є недоцільним. Нам треба було врятувати особовий склад, хоч усі розуміли, що вийде не 100%. Але якщо половина вийшла, це вже великий результат.

Драмтеатр Маріуполя після атаки російських військ

Тоді якраз точилися бої в районі драматичного театру. Ми розосередилися і почали виходити. Я пішов через приватний сектор. На той момент росіяни заходили з боку Мангуша, а частина, що прилягає до моря, де низина відносно вільна. Якби вони заходили звідти, то їх розстрілювали б як живі мішені. Тому та частина міста фактично не була порушена боями.

Я вибирався берегом моря. За Маріуполем він йде стрімчастий, присипаний і навіть пішим ходом по ньому пересуватися майже неможливо. Росіяни скрізь виставили свої блок-пости, перегородили місцевість, і пройти непідготовлену людину там майже неможливо. Тому йшли берегом, минаючи ці блок-пости.

Дуже нас врятували місцеві жителі. Вони підказували нам, де нові блокпости, де якісь нові позиції, де чеченці, де дагестанці. Якби не місцеві, то шансів вибратись у нас не було б жодних. Щільність російських військ у місті дуже висока.

А як давно ви вийшли?

- Вийшли звідти о 20 числах березня.

А коли ви лишали місто, що з ним було?

Зруйнований окупантами Маріуполь

- Коли 36 бригада була витіснена переважаючими силами зі Східного, можна сказати, що цей район перестав існувати. Максимум, що залишилося, — огризки перших поверхів. Сартана як населений пункт на 90% знищено. 36-й бригаді морської піхоти там просто вже було оборонятися. Вони далі відійшли на завод Ілліча. До 13 березня мирні жителі постійно гинули. Родичі когось ховали на городах, у парках, у скверах. А 14-15 березня, коли дали добро на перший коридор, люди лежали просто на вулицях, ховати нікому. З державних структур у місті залишився підрозділ поліції. І ось вони до останнього їздили містом і допомагали евакуювати поранених, розподіляли в який морг відвозити загиблих. Але на момент нашого виходу та частина міста, де була друга лікарня, пункт переливання крові, морг, були під контролем росіян. Тому загиблих людей, що лежали на вулицях, ставало дедалі більше. Хтось накритий, хтось ні, коли ще були морози, то тіла не так розкладалися. Згодом ситуація погіршилася.

В яких умовах ви перебували? Інші військові? Є інформація, що наші хлопці їдять у разі раз на день.

- Так. Але я скажу, що прийом їжі раз на день — це нормально тому що йдуть постійні обстріли і бомбардування, і рівень адреналіну зашкалює так, що їсти не хочеться взагалі. Потрібно було себе змушувати щось їсти. З нашим запасом ми могли ще місяць триматися. Але ми відійшли тому що наш склад із боєкомплектом, зі зброєю та гранатометами був знищений прямим попаданням бомби. Тому ми б ще билися, але вже не було чим.

Що чекає на місто далі?

На думку військового, відновлювати зруйнований Маріуполь ніхто не збирається

– Маріуполь їм не потрібен. Ніхто його не берегтиме і тим більше не відновлюватиме. Я впевнений, що "Азов" триматиметься до останнього бійця. І якщо хоча б іноді їм поставлятиметься якесь підкріплення, то буде добре. З середини березня ми вже не сподівалася на жодне підкріплення чи прорив. Було завдання тримати місто до останнього і ми тримали.

На жаль, у мене немає жодних фото та відео вже, їх довелося видалити. Інакше це була б вірна смерть.

Нагадаємо, 11 квітня в мережі було опубліковано звернення від імені морпіхів 36-ї бригади про катастрофічну ситуацію в Маріуполі. Оборона міста продовжується з перших днів війни. Понад 40 днів позиції захисників в облозі.

Президент Зеленський заявив, що у місті загинули десятки тисяч мирних громадян.