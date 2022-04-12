В Україні скасували звільнення солдатів-строковиків у запас: деталі
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Військового призову навесні не буде
В Україні скасували весняний призов, а звільнення строковиків у запас тепер буде можливим лише після оголошення демобілізації.
Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського. Відповідний документ №230/2022 оприлюднено на сайті Офісу президента.
У тексті указу повідомляється, що військового призову у квітні-червні 2022 року не буде.
Також зазначено, що тих військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни на строковій службі, можуть бути звільнені в запас лише після оголошення демобілізації в Україні.
Як повідомлялося раніше, в Україні з першого дня після початку повномасштабного вторгнення росії запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, яка проводитиметься у чотири етапи.
Через це багатьом українцям уже почали надходити повістки про виклик у військкомат.
В цей час проводиться другий етап мобілізації, а рішення про наступні кроки прийматиметься виходячи із ситуації на фронті. За неявку на порядку денному в українському законодавстві покладено як адміністративне, так і кримінальне покарання.
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