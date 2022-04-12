На Маріуполі не зупиняться: Генштаб відкрив плани окупантів в Україні

Російські війська намагатимуться вийти до адміністративних кордонів Донецької області.

Російське повномасштабне військове вторгнення в Україну продовжується 48-й день. Російські війська перекидають авіацію до східних кордонів України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 квітня на сторінці у Facebook.

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"Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях російської федерації, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України", — сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що на Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу. Здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Крім того, виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Росіяни спробують захопити Попасну та Курахове. В Іловайську посилили протиповітряну оборону

Зазначимо, за даними західних аналітиків, основні зусилля росіян зосереджені на сході України. У Ростовській області було зафіксовано колону російської техніки, яка рухається у бік Донецька.

У Маріуполі українські захисники тримають оборону міста і досі не здають позиції.