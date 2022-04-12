Рус

На Маріуполі не зупиняться: Генштаб відкрив плани окупантів в Україні

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
953
Підбитий ворожий танк Новина оновлена 12 квітня 2022, 07:30
Підбитий ворожий танк

Російські війська намагатимуться вийти до адміністративних кордонів Донецької області.

Російське повномасштабне військове вторгнення в Україну продовжується 48-й день. Російські війська перекидають авіацію до східних кордонів України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 квітня на сторінці у Facebook.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Ворог намагається завершити перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях російської федерації, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, що знаходяться у безпосередній близькості до східних кордонів України", — сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що на Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу. Здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Крім того, виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Росіяни спробують захопити Попасну та Курахове. В Іловайську посилили протиповітряну оборону
Росіяни спробують захопити Попасну та Курахове. В Іловайську посилили протиповітряну оборону

Зазначимо, за даними західних аналітиків, основні зусилля росіян зосереджені на сході України. У Ростовській області було зафіксовано колону російської техніки, яка рухається у бік Донецька.

У Маріуполі українські захисники тримають оборону міста і досі не здають позиції.

Теги:
#Росія #Генштаб #ЗСУ
Підбитий ворожий танк
Україна
На Маріуполі не зупиняться: Генштаб відкрив плани окупантів в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Підбитий ворожий танк
На Маріуполі не зупиняться: Генштаб відкрив плани окупантів в Україні
Дата публікації
Категорія
Захисники Маріуполя
Вірні завжди: Герої-морпіхи записали нове відео з Маріуполя та подякували українцям
Дата публікації
Категорія
росіяни могли застосувати хімзброю проти захисників Маріуполя
Маріуполю відвели тиждень: бойові дії в Україні в картах
Дата публікації
Категорія
Олександр Дворніков
Олександр Дворніков: чим російський генерал небезпечний для України
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 12 квітня
Війна – день 48: війська росії здійснили хімічну атаку в Маріуполі та бомблять міста, а у світі чекають дефолту рф