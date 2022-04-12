Українці зворушені подвигом захисника: підірвався з танком, але приповз до своїх під кулями

Побратими думали, що росіяни вбили Сергія, але то виявилося їм не під силу

Один з українських захисників підірвався разом з танком під час розвідки в селищі, розбитому російськими окупантами, але пережив не лише вибух, а й кілька кілометрів шляху повзком під обстрілами назад до побратимів.

Історію мужності та геройства розповіли бійці 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Збройних сил України.

Зазначається, що механік танка Т-64 із 28-ї ОМБр ЗСУ на ім’я Сергій вдруге заходив у розбитий населений пункт на півдні України, коли підірвався на міні.

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Опритомнів Сергій з перебитими ногами, зрозумів, що треба бігти, зміг вибратися з танка, відповзти до узбіччя і скотитися по ньому вниз, після чого став закопуватися в листя і бруд, щоб сховатися, оскільки на дорозі був чутний шум ворожого танка, що якраз під’їжджав.

Росіяни проїхали повз і не помітили українського захисника, взяли село під контроль та почали вести безперервний вогонь за позиціями ЗСУ звідти.

Майже добу український танкіст повз у бік своїх позицій, доки нарешті не з’явився зв’язок і він не зміг зателефонувати попросити допомоги, — побратими думали він не вижив, але одразу ж кинулися рятувати хлопця, і встигли якраз вчасно, йому встигли допомогти. До того моменту він встиг проповзти на ліктях 6 кілометрів!

За кілька днів танкіст Сергій прийшов до тями, не скаржиться ні на інвалідний візок, ні на біль у ногах. Йому гірко тільки тому, що ще близько півроку він не зможе ходити і відвойовувати свої землі назад у ворога.

Той самий танкіст Сергій у лікарні

Варто зауважити, що українців сильно вразила історія Сергія, і вони бажають йому якнайшвидшого одужання.

Як повідомляв "Телеграф", раніше герої-захисники Маріуполя записали зворушливе відеозвернення з подякою до українців.