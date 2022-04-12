"Хотів заробити дєнєжку, але щось пішло не так": історія юного окупанта з Кубані

Жодного військового досвіду у молодика не було

В Україні ліквідували 19-річного контрактника з Кубані, який добровольцем поїхав на війну аби заробити гроші та "встати на ноги".

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Вказану інформацію у своєму Телеграм-каналі оприлюднив український журналіст Денис Казанський.

"19-річний окупант із Кубані поїхав вбивати українців, щоб "встати на ноги і заробити гроші", але щось пішло не так.

Встати на ноги йому вже не вдасться. А гроші сестрі загиблого тепер не віддають", — йдеться в тексті його публікації.

Варто відзначити, що російським журналістам вдалося поспілкуватися з родичкою загиблого, яка наразі не має змоги отримати обіцяні владою росії кошти. Проте, навіть після смерті рідного брата, вона продовжує підтримувати путіна.

За її словами хлопець, який вирішив заробити на вбивстві українців, був автослюсарем за освітою. Він вирішив підписати контракт із путінською армією, аби поїхати воювати до України. 19-річного рашиста відправили під Маріуполь, де він і загинув.

"Хотів підписати контракт, заробити "дєнєжку", щоб у мене не просити. Не знаю, скільки грошей обіцяли за це, не говорив. Скільки за контрактом зараз платять? Я ж не знаю. Ось я гроші зароблю, говорив, на ноги встану", — розповідає громадянка країни-агресора.

Скріншот статті від росЗМІ

Інформацію про смерть брата росіянка дізналася зі звичайної СМС-ки, а поховати брата змогла лише через 9 днів після його загибелі.

Зараз дівчина сподівається отримати матеріальну компенсацію, яку російська влада обіцяла родичам загиблих на війні в Україні солдатів, проте поки що марно.

"Телеграф" повідомляв, що в росії нарешті почали підтверджувати свої колосальні втрати на війні в Україні. Інформацію про те, що в рамках так званої "військової операції" рф в Україні загинули вже тисячі російських солдатів, кількома днями раніше підтвердив навіть речник російського президента дмитро пєсков, якого вже встигли охрестити зрадником.