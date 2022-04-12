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Стопами Сталіна: путін примусово переселяє українців до Сибіру і за Полярне коло

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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російські солдати примусово вивозять українців на свої території Новина оновлена 12 квітня 2022, 14:03
російські солдати примусово вивозять українців на свої території

окупанти викрадають жителів тимчасово окупованих територій і вивозять їх до рф

Кривавий лідер російської федерації переселяє незаконно вивезених українців до Сибіру і за Полярне коло. Згідно з відомостями іноземних ЗМІ, близько 100 тисяч українських громадян заслані за тисячі кілометрів від власних домівок.

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Вказану інформацію, посилаючись на офіційні документи, оприлюднило видання "The Independent".

Публікація західного видання
Публікація західного видання

Так, згідно з даними порталу, кремль видав наказ вже найближчим часом переселити близько 11 тисяч громадян України на територію Сибіру, ще 7 218 осіб — на Далекий Схід і 7 023 — до Північного Кавказу. Окрім того, офіційні документи "кажуть", що українців могли відправити до окремих районів Чечні, Інгушетії, Дагестану та навіть на Сахалін.

"Жителів портового міста Маріуполя просили підписати документи, в яких стверджувалося, що українські війська обстріляли їхнє місто. Підписантам казали, що вони не можуть повернутися до України, оскільки зіткнуться з переслідуванням", — зазначається в тексті матеріалу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти незаконно вивозять українців з тимчасово окупованих територій до росії, після чого пропонують працевлаштування на Сахаліні.

Теги:
#Путін #Війна #Сахалін #Переселенці
російські солдати примусово вивозять українців на свої території
Україна
Стопами Сталіна: путін примусово переселяє українців до Сибіру і за Полярне коло
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
російські солдати примусово вивозять українців на свої території
Стопами Сталіна: путін примусово переселяє українців до Сибіру і за Полярне коло
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