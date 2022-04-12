"Нас чекає епохальне протистояння": військовий експерт про бої на сході України

В Україні розглядають всі сценарії боїв за східну частину країни

Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів про характер української оборони в рамках ймовірних боїв за Донбас. Фахівець наголосив, що діяти, обороняючи схід України, наші захисники будуть активно, мовляв, сидіти і чекати прориву оборони з метою оточення ніхто не збирається.

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Вказана інформація була оприлюднена у Телеграм-каналі "Armchair General UA".

За словами експерта, на максимальних дистанціях в глибину бойових угруповань ворога будуть працювати наші ракетні війська, а також артилерія, яка не дасть можливості загарбникам сконцентрувати свої сили і вдарити перевагою на тій чи іншій ділянці.

Що стосується контактного бою, то противник одразу дізнається, який потужний арсенал оборонної зброї різних типів мають українці.

Так само, переконує Бєлєсков, відповідна щільність ПЗРК буде працювати на зменшення ефективності ймовірного застосування росіянами засобів повітряного нападу.

Окрім того, на окремі ділянки, де російскі війська можуть отримати певний успіх, українські захисники підведуть свої резерви і проведуть вогняні маневри.

Також він додав, що ЗСУ створять кілька ліній оборони на найбільш уразливих напрямках, аби під час відступу мати можливість вимотувати противника.

"Нас справді чекає епохальне по інтенсивності протистояння. Але кожен метр пройденої землі буде коштувати дуже дорого ворогу", — наголосив військовий аналітик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовослужбовець українського спецназу розповів кілька сценаріїв щодо подальшого розвитку битв з росіянами на Донбасі.