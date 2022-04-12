Військовий облік для жінок в Україні: відома дата та професії військовозобов`язаних

У переліку багато професій, пов'язаних із медичною сферою

З 1 квітня 2022 року в Україні набув чинності наказ Міністерства оборони щодо нового переліку професій військовозобов'язаних жінок.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Як повідомляє портал "ligazakon", в оновленому офіційному документі перелічено професії після отримання яких прекрасна половина жителів української держави вноситься до списків військового обліку, а також перелік спеціальностей, схожих із військово-обліковими.

Читайте також: Категорія Україна Весняного призиву в Україні не буде: названо причину Це пов'язано з тим, що в країні проводить загальна мобілізація.

Так, згідно з впровадженням нових правил, в Україні розширили списки професій для жінок, які тепер зобов'язані стати на облік вже з 1 жовтня 2022 року та отримати військовий квиток. Нововведення стосуються українок, які не досягли 60-річного віку та перебувають на посадах у структурах, які співвідносяться з військово-обліковими.

Окрім того, кожного року (до 1 березня) за потреби планується внесення правок до затверджених переліків.

Варто додати, що загалом у списки внесено сім професійних напрямків та 14 спеціалізацій, серед яких: психолог, географ, метеоролог, ветеринар та навіть листоноша.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з 15 березня офіційно стартувала друга хвиля мобілізації. Лави Збройних сил України поповнюються резервістами з різних куточків української держави.

Також варто нагадати, що українцям почали видавати повістки на вулицях та блок-постах, тож ми розібралися, чи є законними такі дії.