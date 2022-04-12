Норвегія думає дати Україні зброю, яка "переломить хід війни"

Мова про системи залпового вогню, ПВО та протикорабельні ударні ракети.

Уряд Норвегії розглядає можливість передати Україні американські реактивні системи залпового вогню, які зберігаються в країні з 2005 року.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат норвезького парламенту Ола Єлвествуен.

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"У Норвегії є реактивні системи залпового вогню М270, вони знаходяться на зберіганні з 2005 року. Я вважаю за правильне вивчити можливості їх надання Україні", — заявив норвезький політик.

Реактивні системи залпового вогню М270

M270 MLRS — американська реактивна система залпового вогню, яка призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони і т.д.

За словами Єлвествуена, західні країни, особливо зі складу НАТО, мають суттєво збільшити військову допомогу для України, яка протистоїть російським окупантам. Депутат раніше говорив про те, що Норвегії варто віддати українській армії системи протиповітряної оборони NASAMS і новітні норвезькі протикорабельні ударні ракети Naval Strike Missile.

На думку норвезького політика, протикорабельна ударна ракета NSM "може переламати ситуацію в ході війни Росії проти України". А норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS зміцнять протиповітряну оборону нашої країни.

Варто зазначити, що 30 березня Норвегія передала Україні дві тисячі гранатометів M72. Крім Норвегії, M72 Україні передала і Данія – 2700 штук.

Нагадаємо, що зі зброєю Україні допомогла й Австралія, яка передала 20 бронемашин Bushmaster для української армії. Крім того, Словаччина 8 квітня офіційно підтвердила, що надала Україні систему протиповітряної оборони С-300.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може отримати близько сотні самохідних гаубиць марки Panzerhaubitze 2000 та додаткові зенітні комплекси Starstreak.