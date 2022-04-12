Дружина оккупанта закликала чоловіка ґвалтувати українок: "Головне - оберігайся там" (перехоплення)

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російські загарбники, які впродовж 48 днів систематично вчиняють нелюдські злочини під час війни в Україні, отримують дозвіл ґвалтувати українських жінок від власних дружин.

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Про це йдеться у ще одному перехопленні телефонного спілкування окупанта з дружиною, яке у вівторок, 12 квітня, оприлюднив пресцентр Служби безпеки України.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – заявила росіянка своєму чоловіку-загарбнику.

У відомстві відзначають, що ця телефонна розмова повною мірою демонструє моральні цінності не лише російських солдатів, які воюють на українських землях, але й близько 80% всього російського населення, яке наразі висловлюється на підтримку війни в Україні.

Перехоплення від СБУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час спілкування з іноземними журналістами уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповіла про нелюдські вчинки росіян, які воювали на Київщині. Зокрема, у Бучі російські нацисти утримували в підвалі близько 25-ти дівчат віком від 14 до 24 років і систематично їх ґвалтували. Дев’ятеро з них тепер вагітні.