Рус

Дружина оккупанта закликала чоловіка ґвалтувати українок: "Головне - оберігайся там" (перехоплення)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5
російські окупанти вчиняють звірства на українських землях Новина оновлена 12 квітня 2022, 17:18
російські окупанти вчиняють звірства на українських землях

Будь-які додаткові коментарі вочевидь тут зайві

російські загарбники, які впродовж 48 днів систематично вчиняють нелюдські злочини під час війни в Україні, отримують дозвіл ґвалтувати українських жінок від власних дружин.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Про це йдеться у ще одному перехопленні телефонного спілкування окупанта з дружиною, яке у вівторок, 12 квітня, оприлюднив пресцентр Служби безпеки України.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – заявила росіянка своєму чоловіку-загарбнику.

У відомстві відзначають, що ця телефонна розмова повною мірою демонструє моральні цінності не лише російських солдатів, які воюють на українських землях, але й близько 80% всього російського населення, яке наразі висловлюється на підтримку війни в Україні.

Перехоплення від СБУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час спілкування з іноземними журналістами уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповіла про нелюдські вчинки росіян, які воювали на Київщині. Зокрема, у Бучі російські нацисти утримували в підвалі близько 25-ти дівчат віком від 14 до 24 років і систематично їх ґвалтували. Дев’ятеро з них тепер вагітні.

Теги:
#Україна #СБУ #Росія #Війна
"Вибору не було": путін та лукашенко видали чергову фантазію про Україну
Новини СНД
"Вибору не було": путін та лукашенко видали чергову фантазію про Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Вибору не було": путін та лукашенко видали чергову фантазію про Україну
"Вибору не було": путін та лукашенко видали чергову фантазію про Україну
Дата публікації
Категорія
російські солдати примусово вивозять українців на свої території
Стопами Сталіна: путін примусово переселяє українців до Сибіру і за Полярне коло
Дата публікації
Категорія
Мірча Джоане спрогнозував подальший хід війни в Україні
У НАТО прогнозують ще один етап війни в Україні: "Буде більш швидким та кривавим"
Дата публікації
Категорія
Місто практично зруйноване після візиту "руського міра"
Міста майже не залишилося: як виглядає Охтирка після відступу росіян (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 12 квітня
Війна – день 48: війська росії здійснили хімічну атаку в Маріуполі та бомблять міста, а у світі чекають дефолту рф