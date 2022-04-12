"Російські фільми про війну брешуть": ЗСУ показали символічне фото з передової

В Україні дали чітке визначення російському солдатові.

У вівторок, 12 квітня, на 48-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в ЗСУ зазначили, що російське кіно про російських солдатів далеке від реальності.

На це звернули увагу у пресслужбі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.

У ЗСУ зазначили, що міф про героїзм російського солдата, створений кінематографом, легко розвінчують фото та відеоматеріали, зроблені в Україні. Росіяни думають лише про мародерство, крадучи у мирного населення цінні речі і навіть жіночі труси. У ЗСУ вважають армію рф зграєю мародерів, грабіжників і покидьків.

"Ви колись дивилися російські фільми про війну? Про Афганістан, Чеченські війни? Про героїчних російських вояк, які попри перевагу противника виконують накази, прикривають груддю товаришів, утримують стратегічно важливі висоти під вогнем?

А чи бачили у таких фільмах на полі бою, наприклад, жіночу сумочку на ланцюжку? Чи рожеву парасольку і пляшечки з парфумами? Ні? А знаєте чому? Бо російський кінематограф бреше. Бо насправді у російських військових нема ніякої звитяги, честі, відчуття побратимства. Бо це великі зграї мародерів, грабіжників та покидьків. Їм не соромно обнести цивільний будинок, щоб потім привезти своїй коханій чужі вживані речі у подарунок.

Тож, на майбутнє радимо реквізиторам російських фільмів запасатися жіночими трусами, прасками, біжутерією і рожевими парасольками, аби їхні "герої" виглядали у кадрі більш реалістично", — зазначили бійці "Холодного Яру", які прикріпили до посту фото після бою з росіянами.

На знімку видно, що окупанти хотіли вивезти з України вкрадену жіночу сумочку та парасольку (на передньому плані).

Росіяни в Україні займаються мародерством

Раніше повідомлялося, що СБУ перехопила шокуючу розмову окупанта з коханою. Дружина закликала чоловіка ґвалтувати українок.

Нагадаємо, в соцмережах все частіше з’являються карикатури із зображенням закривавлених "подарунків" російських солдатів для їхніх дружин та дітей.