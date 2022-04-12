Той момент, коли не врятувала військова форма: українці у захваті від затримання Медведчука

Українці прокоментували затримання Медведчука з гумором

У вівторок, 12 квітня, стало відомо про затримання СБУ голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Новина порадувала українців, і своїми враженнями вони поділилися в соціальних мережах.

Так, першу реакцію щодо затримання кума путіна дав Володимир Зеленський.

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"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Подробиці згодом. Слава Україні!", — написав президент України у Facebook.

Громадський діяч та активіст Сергій Стерненко, який з початку війни взяв у руки зброю та пішов захищати Батьківщину, зазначив, що маскування політика (його зловили у формі ЗСУ) не вдалося: "Чмоня постарішав, маскування йому не допомогло".

Український ветеран російсько-української війни, волонтер та актор ігрового кіно Андрій Римарук на своїй сторінці лаконічно прокоментував становище Медведчука у наручниках.

"Той момент, коли тобі п**да", — написав Римарук у Facebook.

"Ця людина зливала дизель з танків. Давайте зробимо його відомим", — пожартував у мережі популярний український блогер Антон Ходза.

Журналіст та головний редактор телеканалу "Ісландія" Сергій Гришин просто написав: "Непогано)".

"Твоє обличчя, коли кликав руський мір і він внєзапно прийшов", — іронізує у своєму блозі редактор громадських тем у виданні "Бабель" Юліана Скібіцька.

Відомий волонтер Денис П’ятигорець написав у Facebook: "Пайдьот!!! Слава нашим ССО!!!!!".

"А можна, щоб у паузах між судами, с*ку тримали не в сізо, а у нас на волонтерському штабі?", — запитав Сергій Притула в Інстаграмі.

Нагадаємо, що напередодні початку повномасштабного військового вторгнення росії журналісти помітили, що з будинку Медведчука невідомі вивезли майно, а також зброю та бронежилети.

Вже 27 лютого у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Медведчук, який був під домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів, втік. Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко та назвав нардепа "зрадником".

Щодо його дружини, Оксани Марченко, то вона залишила Україну ще 19 лютого. У ЗМІ повідомили, що вона поїхала через пункт пропуску на Чернігівщині на територію Білорусі разом зі своїми охоронцями.