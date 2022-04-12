У Зеленського відповіли путіну щодо "глухого кута в переговорах"

Переговори між росією та Україною проходять в онлайн-форматі.

У "Слузі народу" відреагували на слова кривавого диктатора володимира путіна, який у вівторок, 12 квітня, заявив про "глухий кут" у переговорах з Україною.

Відповідний пост голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав на своєму telegram-каналі.

"Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі. Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ. Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", — заявив Арахамія.

Нагадаємо, у вівторок путін на спільній з невизнаним президентом РБ олександром лукашенком пресконференції заявив, що переговори між Україною та рф зайшли в глухий кут. Путін також додав, що 11 лютого йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки не знає. З головними заявами путіна та лукашенка по Україні можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше Михайло Подоляк прокоментував слова путіна про "глухий кут у переговорах".