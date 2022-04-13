Війна – день 49: в Україні затримали Медведчука, США та Німеччина обіцяють зброю, а путін гне свою лінію

Оперативно про головне за день

Завершується сьомий тиждень війни, оголошений росією Україні. Російські війська продовжують завдавати артилерійських, ракетних та бомбових ударів по українських населених пунктах і вбивати мирних українців, а також намагатися атакувати позиції військовослужбовців ЗСУ на Донбасі. Тим часом головний злочинець сучасності, російський диктатор Володимир Путін разом зі своїм спільником невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком продовжують гнути свою лінію щодо розв’язаної ними війни та звірств, які творили російські солдати в захоплених українських містах. У самій же Україні затримали проросійського політика-втікача, кума путіна Віктора Медведчука. Світ й надалі підтримує Україну у протистоянні з росією: і в США і, що ще цікавіше, у Німеччині заявили, що поставлятимуть зброю Україні.

У цій текстовій трансляції Телеграф повідомляє про найважливіші події, що відбуваються в Україні 13 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Зеленський запропонував росії обміняти Медведчука на полонених українських військовослужбовців.

00:00 Українські військові вже збили 300 повітряних цілей росіян. Згідно з заявою командування ЗС ЗСУ, попри нельотну погоду, українським ППО вдалося збити російський Су-25.

"А це – 300 ювілейна мета зенітних ракетних військ збита з початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну", — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, що події російсько-української війни за 10 квітня описані у матеріалі: "Війна – день 46: росіяни штурмують схід та південь України, стягують резерви на "битву за Донбас" .

Про те, що відбувалося в Україні 11 квітня, читайте у матеріалі: "Війна – день 47: росіяни перекидають сили на Харків та Дніпро, а Україна посилює армію новою зброєю".

А з найважливішими для України подіями в країні і світі в ракурсі триваючої війни за 12 квітня можна докладно ознайомитися в нашій статті: "Війна – день 48: війська Росії зробили хімічну атаку в Маріуполі і бомбять міста, а у світі чекають дефолту Росії".