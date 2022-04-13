Ворог намагається наступати на ряді напрямків, але зазнає втрат: у ЗСУ підбили підсумки дня

Окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні

Українські військові продовжують знищувати бойову техніку та особовий склад армії росії, яка вторглася на територію нашої країни.

Підсумки 12 квітня підбили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що противник продовжує намагатися покращити своє становище на південних рубежах України та безрезультатно пробує вийти на адмінкордон Херсонської та Миколаївської областей.

Усього за добу було знищено 12 окупантів, а також 11 одиниць техніки, серед якої 3 безпілотники, дві САУ та одна система РСЗВ "Град".

Крім того, в повідомленні вказано, що в Чорному морі на своїх позиціях залишається корабельне угруповання противника, дії якого ускладнюється штормом.

Водночас у пресслужбі Штабу ООС зазначили, що на Донецькому та Луганському напрямках було відбито шість атак супротивника. Повідомляється, що українські захисники знищили дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські установки.

Також у зоні ООС було знищено вертоліт окупантів та два безпілотники.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ заявляли, що противник продовжує завдавати артилерійських ударів по Харкову, а також проводять перегрупування в районі Ізюму. У розвідці Британії повідомляли, що карта бойових дій практично не змінилася за 12 квітня.