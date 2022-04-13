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Не шкодують "м’яса": генерал пояснив, що може загальмувати наступ росіян на Донбасі

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіяни мають невелику перевагу, але українці готові дати відсіч Новина оновлена 13 квітня 2022, 06:50
Росіяни мають невелику перевагу, але українці готові дати відсіч

Допомогти нашим військовослужбовцям може погіршити погодні умови

Справжньою проблемою для українських захисників у битвах на сході та півдні країн може стати місцевий рельєф, а саме величезні степи та поля. На думку ексдиректора ЦРУ, американського генерала Девіда Петреуса, треба пам’ятати, що росіяни, які вже 49-й день тероризують українців, вважають за краще брати супротивника масовістю, а не продуманими та якісними атаками.

Про позицію військового експерта повідомляє "Укрінформ".

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Петреус вважає, що Київщина та інші північні області були швидко звільнені від росіян із тієї ж причини — місцевого рельєфу. Величезна кількість лісів заважала окупантам нормально чинити необхідні наступальні дії. А ось на Донбасі і в тій же Херсонській області справи зовсім інакші.

"Там відкрита місцевість, — зазначає американський фахівець. — Тобто це більш підходяща територія для того, щоб піти широким фронтом, танковими силами тощо".

За його словами, є і той фактор, який міг би уповільнити поступ російських військовослужбовців — погіршення погодних умов. Якщо, наприклад, в Україні почнуться дощі, то танки та інша гусенична техніка не зможе просуватися спокійною вперед, застрягаючи в чорноземі.

"Нехай місцевість не буде настільки сприятливою для українських військ, це можна компенсувати, адже росіяни борються лише чисельність, а не вмінням", — наголосив Девід Петреус.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував свіжі карти боїв в Україні, які підтверджують — поки найзапекліші протистояння відбуваються на Донбасі, а також ізюмському напрямку.

Також слід зазначити, що українське військове командування підтверджує значні втрати, які регулярно зазнають вороги на Донбасі.

Теги:
#Україна #США #Росія #Херсонська область #Війна #Донбас #Девід Петреус
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