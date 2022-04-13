Українці подали вже 66 тисяч заявок на відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна – Тимошенко

Через сервіс "Дія" вже зареєстровали 66 тис. заявок щодо пошкодженого або знищеного майна. Про це повідомив в ході брифінгу заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

В даний момент виробляється підхід щодо пріоритизації надання житла тимчасово переміщеним особам.

"Найближчим часом розпочинаємо будівництво житла, що буде надаватись тимчасово переміщеним особам. Вивчаємо ділянки для його будівництва та потужності в областях з точки зору наявності необхідних ресурсів та будівельних компаній для якнайшвидшої реалізації проєктів", — заявив Тимошенко.

За його словами, з резервного фонду виділено перший мільярд гривень на відновлення зруйнованої інфраструктури регіонів. Так, Київська область отримає 400 млн грн, Чернігівська — 250 млн грн, Сумська — 250 млн грн і Житомирська — 100 млн грн.

Загалом відновлювальні роботи ведуться у семи областях: Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській. У межах цих областей розташовано понад 6 тис. населених пунктів, майже 1,5 тис. з них перебували під окупацією.

У звільнених від російських військ регіонах відновлюється критична інфраструктура, електро- та водопостачання.

"Відкрито тимчасовий насипний міст у Романівці, що поєднує Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель із Києвом. Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово", — навів дані заступник голови ОП.

У Сумах триває санітарне очищення вулиць, вивозять сміття. У домівках мешканців двох районів Тростянця та села Люджа вже є світло. В Охтирці проводиться підключення житлових будинків до водопостачання.

На Чернігівщині розпочато влаштування тимчасових переправ біля сіл Смолин та Якубівка.

На Житомирській трасі дорожники прибирають знищену техніку, паралельно демонтують зруйнований міст поблизу Стоянки та споруджують тимчасову переправу. На Житомирщині будують тимчасові переправи через річки Грезля та Ірша.

Тимошенко також повідомив про хід робіт у Харківській області, на частині якої тривають бої.

"На дорозі М-03 від Харкова до звільненого Чугуєва проводяться роботи з прибирання залишків знищеного окупантами цивільного транспорту та ворожої військової техніки. Вивезли 14 одиниць. На трасі М-18 Мерефа-Лозова іде ямковий ремонт", — додав він.

Як раніше повідомив Тимошенко, держава вже за три-чотири місяці почне надавати нові квартири переселенцям, що втратили житло через війну.