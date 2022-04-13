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Екс-міністр Грузії, який воював в Україні, повернувся додому: відома причина

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Іраклій Окруашвілі Новина оновлена 13 квітня 2022, 12:11
Іраклій Окруашвілі

Колишній грузинський чиновник відомий своєю активною антиросійською позицією

Екс-міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі, який ще на початку березня приїхав в Україну спільно з грузинськими добровольцями воювати проти російської федерації, залишив країну, аби вже найближчим часом повернутися з підкріпленням.

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Вказану інформацію Окруашвілі розмістив на своїй сторінці в соцмережі.

"Залишайся в мирі Україна". Скоро ми повернемося з великою кількістю грузинів", — йдеться в тексті публікації.

Публікація Окруашвілі в соцмережі

Варто відзначити, що раніше в соцмережах ширилася інформація з приводу від'їзду Окруашвілі, який воював у лавах української армії. Це повідомлення викликало певне занепокоєння серед українців, дехто навіть почав звинувачувати екс-міністра оборони Грузії у "зраді" . Проте, на щастя, відомості щодо того, що українські побратими з Грузії покинуть українців у тяжкий час, були неправдивими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що керівництво Грузії визначилося зі своєю позицією щодо вторгнення росії в Україну та підтримало всі санкції Заходу проти країни-агресора.

Теги:
#Україна #Грузія #Війна #Окруашвілі
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