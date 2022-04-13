Екс-міністр Грузії, який воював в Україні, повернувся додому: відома причина
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Колишній грузинський чиновник відомий своєю активною антиросійською позицією
Екс-міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі, який ще на початку березня приїхав в Україну спільно з грузинськими добровольцями воювати проти російської федерації, залишив країну, аби вже найближчим часом повернутися з підкріпленням.
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Вказану інформацію Окруашвілі розмістив на своїй сторінці в соцмережі.
"Залишайся в мирі Україна". Скоро ми повернемося з великою кількістю грузинів", — йдеться в тексті публікації.
Варто відзначити, що раніше в соцмережах ширилася інформація з приводу від'їзду Окруашвілі, який воював у лавах української армії. Це повідомлення викликало певне занепокоєння серед українців, дехто навіть почав звинувачувати екс-міністра оборони Грузії у "зраді" . Проте, на щастя, відомості щодо того, що українські побратими з Грузії покинуть українців у тяжкий час, були неправдивими.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що керівництво Грузії визначилося зі своєю позицією щодо вторгнення росії в Україну та підтримало всі санкції Заходу проти країни-агресора.
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