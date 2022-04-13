"Нам терміново потрібна зброя": Зеленський у зверненні до світу назвав сім пунктів

Україні терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти із закликом допомогти зупинити росію у її намірах захопити Україну та Європу. Для цього глава держави просить у міжнародної спільноти зброю.

Про це у середу, 13 квітня, йшлося у відеозверненні українського президента.

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"Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війн", — закликав Володимир Зеленський.

Президент опублікував список із семи видів озброєння, якого потребує українська армія, зокрема:

артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;

реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

Зеленський додав, що росія не планує зупинятися на Україні відверто говорить про те, що у її планах наступ на Європу.

"Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", — резюмував президент України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Норвегія думає дати Україні зброю, яка "переломить хід війни". Також зі зброєю Україні допомогла Австралія, яка передала 20 бронемашин Bushmaster для української армії. Крім того, Словаччина 8 квітня офіційно підтвердила, що надала Україні систему протиповітряної оборони С-300.