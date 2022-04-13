Медики організували штаб у будинку українського мільярдера (фото)
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Мільярдер не відмовив добровольцям.
У середу, 13 квітня, на 49-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що в будинку українського мільярдера Віктора Пінчука живуть і працюють добровольці.
Про це розповів журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.
На другому тижні війни добровольці зайшли до маєтку кума кривавого диктатора володимира путіна Віктора Медведчука на Вишгородському напрямку під Києвом. Маєток знаходився у стадії реконструкції, а тому користуватися ним не виявилося можливим. Згодом добровольці намагалися знайти інше приміщення для штабу. Першому добровольчому мобільному шпиталю імені Миколи Пирогова у будинку братів Суркісів відмовили. Потім медики прийшли до маєтку Віктора та Олени Пінчук. Господар будинку особисто зв’язався з медиками та дав добро на створення штабу на його території. Так мобільний шпиталь отримав штаб зі згоди сторін.
"Тут з’явилися медикаменти, розкладені на більярдному столі, біля басейну – ящики з медичним обладнанням, а у дворі – швидкі, які виїжджали для надання допомоги постраждалим від окупації міст та селищ у Київській області та продовжують виїжджати на Схід. Щоправда, щойно побиті російські війська були змушені відступити від Києва, одна зі сторін стала сумніватися у договорі. І це не військові медики", — написав Ткач, який прикріпив кілька знімків зі штабу медиків у будинку мільярдера.
Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко вимагає від президента України Володимира Зеленського звільнити її чоловіка Віктора Медведчука. Зеленський хоче обміняти скандального політика на полонених, проте в росії не поспішають робити це.
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