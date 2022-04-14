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"Це жах. Але, головне, що живі": будинок відомої української ведучої спалили окупанти

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Будинки телеведучої Анни Панової спалили окупанти Новина оновлена 14 квітня 2022, 08:45
Будинки телеведучої Анни Панової спалили окупанти

Окупанти повністю зруйнували та спалили будинок української телеведучої.

Українська телеведуча Анна Панова показала, що зробили російські окупанти з її будинком, розташованим за 50 км від Києва, де велися активні бойові дії.

Панова розповіла у своєму Instagram, що загарбники дозволили її сім’ї виїхати у безпечне місце, а самі влаштували на дачі командний пункт та медсанчастину.

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"Ми швидко покидали в машину трохи речей і поїхали до знайомих у тому ж селі. Вони забрали нас до сусідів, у яких був льох. І там, 20 людей на 20 квадратів, ми провели ніч під обстрілами. Дітей укутали ковдрами. А дорослі на свій страх і ризик піднімалися нагору, бо довго перебувати всім разом у крихітному приміщенні було нереально", - розповіла Анна Панова.

За словами ведучої, росіяни встановили на виїзді із села блокпост із протитанковими "їжаками" і не випускали машини цивільних. Але їм все ж таки вдалося вибратися з села.

"Наступного дня ми наважилися ризикнути. Дочекалися паузи у стрільбі, повісили на машину білий прапор, я посадила маленьку доньку на коліна, і поїхали до блокпосту на виїзді. За кілька хвилин дороги я подумки попрощалася з життям. Ми страшенно боялися раптової кулі окупантів. Але їхали вперед", — ділиться спогадами Анна.

Телеведуча опублікувала фото того, що залишилося від улюбленої дачі. Каже, що вона вже не має сліз, але чоловік пообіцяв усе відбудувати.

На подвір’ї все зруйновано
На подвір’ї все зруйновано
В двір заїхали ворожі танки
В двір заїхали ворожі танки
Відступаючи, окупанти повністю все зруйнували і спалили
Відступаючи, окупанти повністю все зруйнували і спалили
Від улюбленої дачі нічого не лишилося
Від улюбленої дачі нічого не лишилося

А так будинок телеведучої виглядав до приходу "руского міра". Це було затишне сімейне гніздечко, де сім’я відпочивала від міської суєти.

Дім Анни Панової до приходу російських окупантів
Дім Анни Панової до приходу російських окупантів

У коментарях користувачі підтримують українську телеведучу та відзначають, головне, що всі залишилися живі:

"Моя щира підтримка Вам, ми вистоємо, все буде гаразд"

"Це жах... Але, головне, що живі. Все буде ще краще. Тримайтеся"

"Живі! Це вже дуже багато!!! А стіни відбудуємо!"

Зазначимо, раніше "Телеграф" писав, як маленька дівчинка Кіра Чеберко, яка евакуювалася разом із матір’ю з обложеного Маріуполя, випадково зачепила розтяжку та отримала осколкові поранення.

Теги:
#Київська область #Росія
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