"Це жах. Але, головне, що живі": будинок відомої української ведучої спалили окупанти

Окупанти повністю зруйнували та спалили будинок української телеведучої.

Українська телеведуча Анна Панова показала, що зробили російські окупанти з її будинком, розташованим за 50 км від Києва, де велися активні бойові дії.

Панова розповіла у своєму Instagram, що загарбники дозволили її сім’ї виїхати у безпечне місце, а самі влаштували на дачі командний пункт та медсанчастину.

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"Ми швидко покидали в машину трохи речей і поїхали до знайомих у тому ж селі. Вони забрали нас до сусідів, у яких був льох. І там, 20 людей на 20 квадратів, ми провели ніч під обстрілами. Дітей укутали ковдрами. А дорослі на свій страх і ризик піднімалися нагору, бо довго перебувати всім разом у крихітному приміщенні було нереально", - розповіла Анна Панова.

За словами ведучої, росіяни встановили на виїзді із села блокпост із протитанковими "їжаками" і не випускали машини цивільних. Але їм все ж таки вдалося вибратися з села.

"Наступного дня ми наважилися ризикнути. Дочекалися паузи у стрільбі, повісили на машину білий прапор, я посадила маленьку доньку на коліна, і поїхали до блокпосту на виїзді. За кілька хвилин дороги я подумки попрощалася з життям. Ми страшенно боялися раптової кулі окупантів. Але їхали вперед", — ділиться спогадами Анна.

Телеведуча опублікувала фото того, що залишилося від улюбленої дачі. Каже, що вона вже не має сліз, але чоловік пообіцяв усе відбудувати.

На подвір’ї все зруйновано

В двір заїхали ворожі танки

Відступаючи, окупанти повністю все зруйнували і спалили

Від улюбленої дачі нічого не лишилося

А так будинок телеведучої виглядав до приходу "руского міра". Це було затишне сімейне гніздечко, де сім’я відпочивала від міської суєти.

Дім Анни Панової до приходу російських окупантів

У коментарях користувачі підтримують українську телеведучу та відзначають, головне, що всі залишилися живі:

"Моя щира підтримка Вам, ми вистоємо, все буде гаразд"

"Це жах... Але, головне, що живі. Все буде ще краще. Тримайтеся"

"Живі! Це вже дуже багато!!! А стіни відбудуємо!"

Зазначимо, раніше "Телеграф" писав, як маленька дівчинка Кіра Чеберко, яка евакуювалася разом із матір’ю з обложеного Маріуполя, випадково зачепила розтяжку та отримала осколкові поранення.