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"Ваші діди б вас самі застрелили": Віталій Кім жорстко звернувся до росіян

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Віталій Кім поцікавився, чи за це діди воювали Новина оновлена 14 квітня 2022, 09:51
Віталій Кім поцікавився, чи за це діди воювали

Після стількох десятиліть гордості виросло таке покоління

Ті самі "діди" росіян, якими вони так пишалися після перемоги у Другій світовій, у труні б перевернулися, дивлячись на всі звірства, які їхні нащадки творять в Україні.

Таку думку у своєму ранковому зверненні 14 квітня висловив керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Він згадав новину про те, що Німеччина хоче допомогти Україні танками.

"Виходить, що німецькі танки знову їздитимуть українською землею, стрілятимуть у російські танки. Тільки тепер свастика на російських танках і окупанти — росіяни. Ваші діди б у труні перекинулися. Якби вони дізналися, що ви українських дівчат гвалтуєте, вони б вас самі і застрелили б точно", — наголосив Кім.

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"Прос**ли за один день всю позитивну історію свою. 70 років пишалися, що "діди воювали", а онуків виховали деб*лами", — додав він.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповідав кумедні байки, які стали ходити в росії зі страху перед українцями.

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