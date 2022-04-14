Як українці фінансують російський шоу-бізнес під час війни: показова інфографіка

Співак зазначив, що споживаючи російський культурний продукт, українці фінансують війну проти себе

Попри те, що розв’язана росією в Україні кривава війна триває вже 50-й день, деякі українці продовжують фінансувати росіян. Зрозуміло, найчастіше не усвідомлюючи цього або навіть зовсім не знаючи про це. Йдеться про надходження російським музикантам коштів від українських користувачів за прослуховування музики.

Відповідну показову інфографіку опублікував у своєму Інстаграмі український музикант Алекс Джазз.

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Так, артист продемонстрував, що станом на 12 квітня у топ-50 Spotify Україна перебуває аж 30 російських пісень та всього 10 українських. А в топ-50 Apple Music Україна 12 квітня перебували 15 російських пісень та 25 українських.

Стрімінг — це сервіс потокової трансляції відео, музики або іншої інформації, яку користувач отримує від стримеру в безперервному режимі. Абоненти стрімінгів платять за доступ до їхнього каталогу.

Музикант зазначив, що місячна передплата для українця в Spotify становить 4.99 доларів, а YouTube Music – 79 грн. І за складною схемою, частина цих грошей потрапляє артистам. Крім того, стримінги діляться з музикантами та блогерами доходами від перегляду реклами від користувачів, які не мають платної підписки.

Таким чином, російські артисти одержують від українських користувачів непоганий дохід.

"Майже всі артисти (в т.ч. "хороші росіяни") є зареєстрованими резидентами росії. І те, що вони, на вашу думку, якось підтримали Україну, не звільняє їх від оподаткування рф", — підкреслює Алекс Джазз.

Співак зазначив, що споживаючи російський культурний продукт, українці фінансують війну проти себе та закликав повністю від нього відмовитись.

Як писав "Телеграф", раніше українські біженці відповіли Юрію Дудю на три тези російської пропаганди.