Названо наступні два міста України, які спробує зруйнувати росія
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Свіже зведення розвідки Великобританії на ранок 14 квітня:
Виступ путіна у вівторок підкреслив його постійний інтерес до Донбасу, де росія завдає ударів по українським військам у рамках підготовки до нового наступу.
Протягом усього конфлікту міські центри неодноразово стикалися з невиборчими нападами з боку росії. Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для російської влади аналогічного рівня насильства.
Поєднання масованих ракетно-артилерійських ударів по зосередженню сил для наступу є повернення до традиційної російської військової доктрини. Однак для цього будуть потрібні значні сили. Оборона Маріуполя, що триває, з боку України нині сковує значну кількість російських військ і техніки.
Доповнюється…