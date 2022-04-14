Рус

Названо наступні два міста України, які спробує зруйнувати росія

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
70
Названо наступні два міста України, які спробує зруйнувати росія Новина оновлена 14 квітня 2022, 10:46

Свіже зведення розвідки Великобританії на ранок 14 квітня:

Виступ путіна у вівторок підкреслив його постійний інтерес до Донбасу, де росія завдає ударів по українським військам у рамках підготовки до нового наступу.

Протягом усього конфлікту міські центри неодноразово стикалися з невиборчими нападами з боку росії. Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для російської влади аналогічного рівня насильства.

Поєднання масованих ракетно-артилерійських ударів по зосередженню сил для наступу є повернення до традиційної російської військової доктрини. Однак для цього будуть потрібні значні сили. Оборона Маріуполя, що триває, з боку України нині сковує значну кількість російських військ і техніки.

Доповнюється…

Олексій Арестович
Україна
Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку на Київ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку на Київ
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський хоче якнайшвидше обговорити з Макроном його скандальні слова
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія
"Слуга народу" не підтримає гучний законопроект про чоловіків-біженців
Дата публікації
Категорія
Вибух мосту знищив 5 ворожих одиниць техніки
П’ять машин одним вибухом: спецназівці поділилися фото знищеної техніки росіян
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 50 днів
Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"