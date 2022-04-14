Названо наступні два міста України, які спробує зруйнувати росія

Свіже зведення розвідки Великобританії на ранок 14 квітня:

Виступ путіна у вівторок підкреслив його постійний інтерес до Донбасу, де росія завдає ударів по українським військам у рамках підготовки до нового наступу.

Протягом усього конфлікту міські центри неодноразово стикалися з невиборчими нападами з боку росії. Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для російської влади аналогічного рівня насильства.

Поєднання масованих ракетно-артилерійських ударів по зосередженню сил для наступу є повернення до традиційної російської військової доктрини. Однак для цього будуть потрібні значні сили. Оборона Маріуполя, що триває, з боку України нині сковує значну кількість російських військ і техніки.

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