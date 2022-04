Чи можна вже повертатись з-за кордону до України? Ситуація у звільнених від росіян містах

У деяких регіонах ситуація залишається напруженою.

Зусиллями українських військових вдалося звільнити від російських загарбників частину областей України — Київську, Сумську, Чернігівську. У зв'язку з цим у багатьох українців, які вимушено покинули свої домівки, виникло бажання повернутися. Однак, керівники міст та адміністрацій не радять з цим поспішати, адже у деяких містах небезпека все ще є.

"Телеграф" з'ясував, що відбувається у звільнених від росіян регіонах України та коли нашим громадянам можна буде повернутися додому.

Яка ситуація у Києві

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, про масове повернення у столицю говорити ще зарано. На цьому наполягають українські військові, які кажуть, що загроза для столиці ще достатньо велика.

"Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей. Тому поки поспішати з поверненням до столиці не потрібно. Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики", — повідомив Віталій Кличко.

Він додав, що нікому з громадян не забороняють повертатися, а лише просять дотриматися рекомендацій.

Трохи почекати з поверненням у столицю просить також заступника міністра оборони Ганна Маляр.

"В Київ ще зарано повертатись. Трохи зачекайте. Станом на зараз зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.Динаміка подій найближчі тижні буде показовою. Тримаємо стрій!", — написала вона на власній сторінці у Facebook.

Чи можна повертатися в Суми

Міський голова Сум Олександр Лисенко вважає, що сумчанам, які покинули місто через бойові дії, ще зарано повертатися додому, адже ситуація в Сумах все ще дуже непроста — пошкоджена інфраструктура, немає можливості надавати більшість послуг людям, є проблеми з опаленням, ліками та продуктами.

Бізнес лише потроху починає відновлювати роботу, почали відкриватися магазини та аптеки, але далеко не у повному обсязі.

"Зараз є можливість виїхати легковим транспортом, але люди приймають рішення самі. За останній тиждень у нас зелених коридорів не було. Я усім не раджу повертатися. Я скажу, коли можна буде подумати про це", — сказав Лисенко в ефірі телеканалу "Рада".

Чернігів

Як повідомив у Telegram керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, станом на зараз у місто просять повертатися лише тих громадян, які можуть бути корисними у відновленні критичної інфраструктури міста.

За його словами, місто почало оживати після того, як його звільнили від російських окупантів, але всі комунікації перебувають в дуже критичному стані і всі служби працюють на їх відновлення.

"Повертаються ті, хто мають відновити критичну інфраструктуру. Потім будуть повертатися ті, хто проживає і працює в інших місцях. Місто має спочатку відновити свої канали електропостачання, водопостачання, теплопостачання", — наголосив голова Чернігівської ОВА.

Що відбувається у Харкові

У Харківській області та місті Харків, зокрема, ситуація вкрай напружена, адже російські окупанти весь час обстрілюють регіон. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зрозуміло, що за такої ситуації повернення додому — це вкрай небезпечно.

За словами голови ОВА, росіяни продовжують тероризувати мирне населення наносять по місту удари з артилерії. Сильно постраждали райони Олексіївки, ХТЗ, Одеської, аеропорту, Салтівки, Північної Салтівки, 602 мікрорайону.

Дуже складним напрямком все ще є ізюмський, але українці добре тримають оборону, не дозволяючи ворогам проривати її.

Донецька та Луганська області

Найскладнішою точкою фронту на Донбасі, як і раніше, залишається Маріуполь. Іншими "гарячими" точками залишається Попасна, Рубіжне та, звичайно ж, Сєвєродонецьк.

За даними аналітиків The Institute for the Study of War, на схід України продовжують прибувати нові військові підрозділи ворожої армії та техніка, зокрема, з Білорусі.

Українська влада на фоні посилення обстрілів українських міст просить громадян евакуюватися з Донецької та Луганської областей. Не виключено, що ситуація у регіонах може погіршуватися, тому громадян просять знайти безпечніше місце. Зрозуміло, що повертатися у такі умови українцям категорично не радять.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними британської розвідки, Краматорськ і Костянтинівка можуть стати мішенню для російської влади.