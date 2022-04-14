Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою армії рф у війні з Україною: подробиці

росія втратила флагман Чорноморського флоту.

Крейсер "Москва", підбитий двома українськими ракетами "Нептун", став найдорожчою військовою втратою рф у повномасштабній війні з Україною.

Про це повідомляє Forbes.

У виданні оцінили вартість корабля приблизно 750 млн доларів. До речі, Україна у 2021 році на ракети "Нептун" витратила 26 млн доларів. В 2020 році крейсер "Москва" був на ремонті. За даними росЗМІ, вартість робіт склала 40 млрд рублів ($363 млн).

Раніше найдорожчою втратою росіян на війні в Україні став великий десантний літак ІЛ-76, вартість якого оцінюється у $86 млн. Примітно, що росія втратила в Україні вже 160 літаків загальною вартістю $3,8 млрд.

Також у Forbes зазначили, що рф вже втратила в Україні 5260 одиниць техніки:

144 гелікоптерів;

160 літаків;

753 танки;

1437 одиниць автомобільної техніки;

1968 бойових броньованих машин.

Топ найдорожчих втрат росії у війні з Україною

Нагадаємо, у росії не стали називати причину пожежі на крейсері "Москва", заявивши лише, що внаслідок пожежі на кораблі здетонував боєзапас. Тим часом удар по "Москві" породив у мережі масу мемів та жартів, а відомий артист навіть присвятив підбитому кораблю вірш.

До речі, крейсер "Москва" — це те саме судно, яке було послано "на**й" українським прикордонникам на острові Зміїний. Солдата-автора легендарної фрази повернули з полону.