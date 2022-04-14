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Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою армії рф у війні з Україною: подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Крейсер "Москва" Новина оновлена 14 квітня 2022, 21:13
Крейсер "Москва"

росія втратила флагман Чорноморського флоту.

Крейсер "Москва", підбитий двома українськими ракетами "Нептун", став найдорожчою військовою втратою рф у повномасштабній війні з Україною.

Про це повідомляє Forbes.

У виданні оцінили вартість корабля приблизно 750 млн доларів. До речі, Україна у 2021 році на ракети "Нептун" витратила 26 млн доларів. В 2020 році крейсер "Москва" був на ремонті. За даними росЗМІ, вартість робіт склала 40 млрд рублів ($363 млн).

Раніше найдорожчою втратою росіян на війні в Україні став великий десантний літак ІЛ-76, вартість якого оцінюється у $86 млн. Примітно, що росія втратила в Україні вже 160 літаків загальною вартістю $3,8 млрд.

Також у Forbes зазначили, що рф вже втратила в Україні 5260 одиниць техніки:

  • 144 гелікоптерів;
  • 160 літаків;
  • 753 танки;
  • 1437 одиниць автомобільної техніки;
  • 1968 бойових броньованих машин.
Топ найдорожчих втрат росії у війні з Україною
Топ найдорожчих втрат росії у війні з Україною

Нагадаємо, у росії не стали називати причину пожежі на крейсері "Москва", заявивши лише, що внаслідок пожежі на кораблі здетонував боєзапас. Тим часом удар по "Москві" породив у мережі масу мемів та жартів, а відомий артист навіть присвятив підбитому кораблю вірш.

До речі, крейсер "Москва" — це те саме судно, яке було послано "на**й" українським прикордонникам на острові Зміїний. Солдата-автора легендарної фрази повернули з полону.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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