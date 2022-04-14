Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою армії рф у війні з Україною: подробиці
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росія втратила флагман Чорноморського флоту.
Крейсер "Москва", підбитий двома українськими ракетами "Нептун", став найдорожчою військовою втратою рф у повномасштабній війні з Україною.
Про це повідомляє Forbes.
У виданні оцінили вартість корабля приблизно 750 млн доларів. До речі, Україна у 2021 році на ракети "Нептун" витратила 26 млн доларів. В 2020 році крейсер "Москва" був на ремонті. За даними росЗМІ, вартість робіт склала 40 млрд рублів ($363 млн).
Раніше найдорожчою втратою росіян на війні в Україні став великий десантний літак ІЛ-76, вартість якого оцінюється у $86 млн. Примітно, що росія втратила в Україні вже 160 літаків загальною вартістю $3,8 млрд.
Також у Forbes зазначили, що рф вже втратила в Україні 5260 одиниць техніки:
- 144 гелікоптерів;
- 160 літаків;
- 753 танки;
- 1437 одиниць автомобільної техніки;
- 1968 бойових броньованих машин.
Нагадаємо, у росії не стали називати причину пожежі на крейсері "Москва", заявивши лише, що внаслідок пожежі на кораблі здетонував боєзапас. Тим часом удар по "Москві" породив у мережі масу мемів та жартів, а відомий артист навіть присвятив підбитому кораблю вірш.
До речі, крейсер "Москва" — це те саме судно, яке було послано "на**й" українським прикордонникам на острові Зміїний. Солдата-автора легендарної фрази повернули з полону.
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