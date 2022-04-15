Ворог вісім разів безуспішно намагався прорватися: Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші точки фронту

На сході України захисники відбили вісім атак ворога.

На 51 день повномасштабного вторгнення росія продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 квітня на сторінці у Facebook.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне. Але зазнав поразки.

Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

Зазначимо, що згідно зі свіжими картами від західних аналітиків, на Донбасі тривають бої біля Рубіжного, Мар’їнки та Попасної.

Українським військовослужбовцям вдалося знищити міст поруч із Ізюмом у той самий момент, коли по ньому рухалася колона російської військової техніки.