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"У російського танка не було шансів": з’явилося ефектне відео роботи українських військових

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Ще один танк ліквідували Новина оновлена 15 квітня 2022, 08:24
Ще один танк ліквідували

ЗСУ продовжують знищувати російську техніку.

Російське повномасштабне військове вторгнення в Україну продовжується 51-й день. Збройні сили України успішно борються з окупантами, знищуючи особовий склад та техніку супротивника.

Генштаб ЗСУ опублікував відео з дрону, як українські захисники знищили ще один ворожий танк. Відповідний ролик з’явився у соцмережах 15 квітня.

"Російський танк проти українського БТРу. Як ви вважаєте, хто переміг на рідній землі", — підписали публікацію військові.

На відео видно, що після обстрілу ворожа техніка вибухає та горить.

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У коментарях користувачі дякують українським військовим і зазначають, що деякі чоловіки не дарма грали в "Танчики":

"Не просто чоловіки грали в "Танчики", вони проходили військову підготовку. Слава ЗСУ"

"Ми непереможні!"

"Дякую за захист!"

Як повідомлялося, під Миколаєвом українські військові за допомогою вітчизняного ракетного комплексу "Стугна" знищили російські танки.

Раніше українські військові показали ефектну добірку відео знищення техніки окупантів.

Також ЗСУ розбили колону росіян — техніка ворога їхала у напрямку Ізюма мостом, який вибухнув.

Теги:
#Росія #Танк #ЗСУ
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