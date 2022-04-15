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Втрати росіян в Україні зросли до нової круглої цифри - Генштаб ЗСУ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Розбитий танк окупаційної армії Новина оновлена 15 квітня 2022, 12:15
Розбитий танк окупаційної армії

Збройні сили України продовжують невпинно обороняти українські землі та ювелірно знищувати бойову техніку окупантів

За 50 днів війни росії з Україною армія загарбників втратила вже близько 20 тисяч солдатів та офіцерів, більше півтори сотні літаків і приблизно стільки ж гелікоптерів.

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Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на ранок 15 квітня.

  • особового складу — близько 20 000 осіб,
  • танків ‒ 756 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
  • артилерійських систем – 366 од,
  • РСЗВ — 122 од,
  • засоби ППО — 66 од,
  • літаків – 163 од,
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки — 1443 од,
  • кораблі /катери — 8 од,
  • цистерн з ПММ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 135.
  • Спеціальна техніка — 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворожа армія не полишає спроб покращити своє становище у південній частині України, проте вийти на адмінкордон Херсонської та Миколаївської областей їй не вдається, адже українські захисники тримають потужний опір і масово знищують окупантів та їх техніку.

Теги:
#Росія #Війна #Втрати #Генштаб ЗСУ
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