Втрати росіян в Україні зросли до нової круглої цифри - Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують невпинно обороняти українські землі та ювелірно знищувати бойову техніку окупантів

За 50 днів війни росії з Україною армія загарбників втратила вже близько 20 тисяч солдатів та офіцерів, більше півтори сотні літаків і приблизно стільки ж гелікоптерів.

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Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на ранок 15 квітня.

особового складу — близько 20 000 осіб,

танків ‒ 756 од,

бойових броньованих машин ‒ 1976 од,

артилерійських систем – 366 од,

РСЗВ — 122 од,

засоби ППО — 66 од,

літаків – 163 од,

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки — 1443 од,

кораблі /катери — 8 од,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 135.

Спеціальна техніка — 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворожа армія не полишає спроб покращити своє становище у південній частині України, проте вийти на адмінкордон Херсонської та Миколаївської областей їй не вдається, адже українські захисники тримають потужний опір і масово знищують окупантів та їх техніку.