Втрати росіян в Україні зросли до нової круглої цифри - Генштаб ЗСУ
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Збройні сили України продовжують невпинно обороняти українські землі та ювелірно знищувати бойову техніку окупантів
За 50 днів війни росії з Україною армія загарбників втратила вже близько 20 тисяч солдатів та офіцерів, більше півтори сотні літаків і приблизно стільки ж гелікоптерів.
Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на ранок 15 квітня.
- особового складу — близько 20 000 осіб,
- танків ‒ 756 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
- артилерійських систем – 366 од,
- РСЗВ — 122 од,
- засоби ППО — 66 од,
- літаків – 163 од,
- гелікоптерів – 144 од,
- автомобільної техніки — 1443 од,
- кораблі /катери — 8 од,
- цистерн з ПММ — 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 135.
- Спеціальна техніка — 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — зазначають у Генштабі ЗСУ.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворожа армія не полишає спроб покращити своє становище у південній частині України, проте вийти на адмінкордон Херсонської та Миколаївської областей їй не вдається, адже українські захисники тримають потужний опір і масово знищують окупантів та їх техніку.
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