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"Без роду, без мізків": у мережі не повірили сльозам Марченко у москві

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Оксана Марченко Новина оновлена 15 квітня 2022, 15:48
Оксана Марченко

Дружина Медведчука дала пресконференцію у рф.

У п’ятницю, 15 квітня, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко дала прес-конференцію у Москві щодо затримання її чоловіка в Україні.

У мережі прокоментували цей "захід".

Повну версію пресконференції Марченко можна переглянути на її YouTube-каналі.

Журналіст Сергій Руденко розкритикував Марченко, яка жодного слова не сказала про Бучу, обстріляні українські міста, про вбитих дітей, зґвалтованих жінок.

Журналіст Сергій Іванов висміяв зміни в зовнішності Марченко.

Реакція мережі на пресконференцію Оксани Марченко у Москві
Реакція мережі на пресконференцію Оксани Марченко у Москві

Нагадаємо, про затримання Медведчука повідомили у вівторок, 12 квітня. "Політик" при затриманні був одягнений у військову форму. Президент України Володимир Зеленський хоче обміняти нардепа-зрадника на полонених українців, однак у росії не поспішають робити це. Пізніше в СБУ розповіли, як Медведчук хотів виїхати за кордон, а дружина нардепа виступила з відеозверненням до президента України. У мережі з цього приводу створили чимало жартів та мемів.

Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Глава політради партії ОПЗЖ до повномасштабного вторгнення рф в Україну перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого в ЗМІ повідомили про його втечу. До слова, Марченко виїхала з України ще 19 лютого.

Теги:
#Україна #Росія #Оксана Марченко #Віктор Медведчук #Війна з Росією
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