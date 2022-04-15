Рус

Не "Москва", але теж дорогий: українські бійці збили ще одну "гордість" армії рф

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2149
ЗСУ перетворили Ка-52 "Алігатор" на металолом Новина оновлена 15 квітня 2022, 16:50
ЗСУ перетворили Ка-52 "Алігатор" на металолом

ЗСУ похвалилися черговим збитим бойовим вертольотом рф.

У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія втратила в Україні цінний гелікоптер.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у Facebook.

За інформацією джерела, 93-й ОМБр Холодний Яр у ніч проти п’ятниці знищив російський гелікоптер. За попередніми даними, це був Ка-52 "Алігатор", який є командирською машиною армійської авіації. У Генштабі зазначили, що в росії цю техніку вважали "нєсбіваємой аналоговнєт".

"Не крейсер "Москва", звісно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету російської федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів… і компенсація родичам", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 13 квітня ЗСУ ударами двох ракет "Нептун" вразили гордість Чорноморського флоту рф — крейсер "Москва". 14 квітня в міноборони росії заявили, що пошкоджений корабель під час буксирування в умовах штормового хвилювання моря затонув. У ЗМІ підрахували орієнтовну вартість флагмана, а також зазначили, що "Москва" є найдорожчою втратою армії рф на війні з Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Крейсер &quot;Москва&quot; #Війна з Росією
Українські захисники
Новини США
Скільки триватиме війна з росією: у США дають невеселий прогноз
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські захисники
Скільки триватиме війна з росією: у США дають невеселий прогноз
Дата публікації
Категорія
Американський лідер Джо Байден
У Білому домі відповіли, чи варто чекати візиту Байдена в Україну
Дата публікації
Категорія
Жінки, що вижили, згадали, як все було
Люди згоряли живцем: жителі зруйнованої Охтирки розповіли про жахіття війни (відео)
Дата публікації
Категорія
дмитро пєсков
У путіна озвучили "першочергове завдання" війни в Україні
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває 51 день
Війна - день 51: "Москва" пішла на дно, а Байден поки не збирається їхати в Україну