Не "Москва", але теж дорогий: українські бійці збили ще одну "гордість" армії рф

ЗСУ похвалилися черговим збитим бойовим вертольотом рф.

У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія втратила в Україні цінний гелікоптер.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у Facebook.

За інформацією джерела, 93-й ОМБр Холодний Яр у ніч проти п’ятниці знищив російський гелікоптер. За попередніми даними, це був Ка-52 "Алігатор", який є командирською машиною армійської авіації. У Генштабі зазначили, що в росії цю техніку вважали "нєсбіваємой аналоговнєт".

"Не крейсер "Москва", звісно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету російської федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів… і компенсація родичам", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 13 квітня ЗСУ ударами двох ракет "Нептун" вразили гордість Чорноморського флоту рф — крейсер "Москва". 14 квітня в міноборони росії заявили, що пошкоджений корабель під час буксирування в умовах штормового хвилювання моря затонув. У ЗМІ підрахували орієнтовну вартість флагмана, а також зазначили, що "Москва" є найдорожчою втратою армії рф на війні з Україною.