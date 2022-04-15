Подоляк відреагував на погрози росіян вбити Зеленського: чекайте на "червоні картки"

У Офісі президента озвучили список росіян, які сиплять погрози Україні.

Представники російської влади останнім часом відверто закликають до бомбардування центру Києва, масового знищення мирних людей та влади, зокрема президента України Володимир Зеленського. У Офісі президента попереджають, що відповіддю стануть масові арешти.

Про це у п'ятницю, 15 квітня, повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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За його словами, окремі діячі в росії відверто говорять про знищення Києва та влади України, а за це загрожують реальні та цілком конкретні кримінальні провадження.

"Медведєв (вічно п'яний), Володін (спікер парламенту, якого немає), Миронов, Константинов (банальний кримський злодій), десятки інших політиків і чиновників. Це без урахування їхніх традиційно збочених товстунів-пропагандистів. Достатньо виставити на цих суб'єктів "червоні" розшукові картки. Для початку. Далі – більше", — озвучив список агітаторів Михайло Подоляк.

За словами радника голови ОП, Україні вже час готуватися до масових арештів суб'єктів, які з кожним днем дедалі відвертіше вимагають масових смертей українців.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв неодноразово сипав погрози як Україні, так і країнам Заходу. Зокрема, після арешту проросійського політика Віктора Медведчука, який підозрюється у державній зраді, колишній російський президент назвав українську владу "виродками" та порадив "озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч".

А західним країнам Медведєв почав погрожувати після того, як вони ввели проти росії п'ятий пакет санкцій. Тоді політик заявив, що санкції у нинішній ситуації можуть бути кваліфіковані як акт агресії проти росії і пригрозив відповіддю. А Швеції та Фінляндії після заяв про наміри приєднатися до НАТО Медведєв пригрозив, що вони стануть офіційними противниками росії.