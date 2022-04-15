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ЗСУ перетворили колону окупантів на металобрухт і передали привіт "невіруючим" росіянам (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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У Генштабі ЗСУ показали розбиту російську техніку Новина оновлена 15 квітня 2022, 22:00
У Генштабі ЗСУ показали розбиту російську техніку

Росіяни відмовляються вірити у втрати на війні в Україні.

У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Генштабі ЗСУ вирішили показати доказ втрат "другої армії світу" спеціально для "невіруючих" росіян.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

На кадрах видно розбиту колону російської техніки. Автор відео підійшов до машин ближче та показав, що на авто російські номери.

"Спеціально для рф. Ми з початку широкомасштабної війни публікуємо безліч фото та відео знищеної російської техніки. Але люди-"Zю" з росії все одно стверджують, що це спалена українська техніка. Ще один незаперечний доказ "російськості" знищених колон. Лупаємо ту скалу!" — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у п’ятницю Генштаб ЗСУ похвалився збитим цінним російським гелікоптером. За попередніми даними, це був Ка-52 "Алігатор", який є командирською машиною армійської авіації. Крім того, 15 квітня стало відомо, що втрати особового складу рф на війні в Україні досягли 20 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що росія найближчим часом готує масовані ракетні атаки по Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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