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"Можливі опади у вигляді "Града"": українські артилеристи вирішили зігріти окупантів (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українська артилерія працює по окупантам Новина оновлена 16 квітня 2022, 00:17
Українська артилерія працює по окупантам

Загарбників вирішили "трохи зігріти".

У п’ятницю, 15 квітня, на 51-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Генштабі ЗСУ показали роботу українських артилеристів.

Відповідні кадри були опубліковані пресслужбою Генштабу ЗСУ у Facebook.

На відео артилеристи окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха працюють "Градами" по позиціям ворога.

"Останні дні погода нас не радувала теплом, але артилеристи окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха "палко" зустріли та не давали змерзнути окупаційним військам російської федерації. Ми ж попереджали, що можливі опади у вигляді Граду. Вічних мук в пеклі, російський окупант. Слава Україні! Героям України Слава!" — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у п’ятницю російські війська втратили цінний військовий гелікоптер. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагалися штурмувати місто в Донецькій області, але їхня атака не увінчалася успіхом. До речі, втрати росіян досягли 20 тисяч людей. Військовий аналітик вважає, що ця цифра може сильно збільшитися, якщо інтенсивність бойових дій не знизиться.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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