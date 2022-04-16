Байден до Києва не приїде, але... чому США і Заходу важливо, щоб Україна встояла

Візит американського топ-чиновника в Україну буде символічним і без особливого реального наповнення, оскільки реальна допомога надається і без нього.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати визначаються зі складом делегації для поїздки в Україну, яка продовжує мужньо відбивати російську агресію. Більше того, Байден не виключив, що сам може здійснити такий візит.

Про те, чи варто чекати американського президента у Києві в найближчому майбутньому, а також про допомогу, яку США надають Україні, "Телеграфу" розповів директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

Американці опинилися у незручному становищі

"Зрозуміло, що тема війни в Україні певною мірою політизується в Америці. Байдена всередині США чимало критикують за те, що він не почав постачати масовіше необхідне нам озброєння до початку російського вторгнення. Що не ввів санкції проти росії до початку вторгнення, — зазначає Володимир Дубовик. – І було лише справою часу, коли Київ, який відбив російський штурм, відвідають американські топ-персони".

При цьому, підкреслює експерт, всі подібні візити мають символічний характер. Моральна підтримка у стилі "ви не одні, життя у Києві повертається у нормальне русло". Але навіть така підтримка є важливою.

"І тут, звичайно, великий молодець британський прем’єр Борис Джонсон, – вважає Володимир Дубовик. – Він не обійшовся тим, що просто приїхав до України минулими вихідними, але ще й пройшовся разом із президентом Володимиром Зеленським по центру Києва".

Потім, нагадує експерт, підтягнулися інші – керівники Австрії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"У результаті американці трохи в незручному становищі опинилися. Тим більше, що саме вони першими евакуювали своє посольство, причому спочатку з Києва – до Львова, а потім зі Львова – за межі України. З початку повномасштабної російської агресії ніхто з американських топ-представників у Київ не приїжджав, лише 14 квітня, за даними The New York Times, перші американські офіційні особи прибули в Україну після початку війни, ними стали сенатори-республіканці Стів Дейнс і Вікторія Спарц, які відвідали розп’яті російськими окупантами Бучу і Бородянку. Тож до демократів загалом та адміністрації Байдена зокрема тут – чимало запитань. І логічно, що невдовзі ми побачимо у Києві представника правлячої команди США", – вважає Володимир Дубовик.

Чому Байден поки що не приїде

За словами експерта, практично з будь-яким світовим лідером українське керівництво зараз може про все домовитися на відстані, по телефону. І домовляється.

"Але особистий візит – це все ж таки крутіші меседжі. І приїзд Джонсона це показав, – підкреслює Володимир Дубовик. – Якби до Києва прибув Байден – це був би просто надзвичайний символізм. Показати, що настільки відігнали росіян, настільки провалився їх план із захоплення України, щодо зміщення української влади, – що ось навіть Байден до Києва заглянув. Але зазирне він, принаймні, у найближчому майбутньому, навряд чи".

Такий візит, пояснює експерт, дуже важко організувати навіть у мирний час. Адже це безпрецедентні заходи безпеки. Вони й раніше паралізували б Київ. А зараз – тим паче.

"Чи потрібно нам зараз, щоб у столиці перекрили півцентру на весь день, щоб над містом кружляли гелікоптери? Не думаю… До того ж є логістичні моменти. На літаку прилетіти не вийде – авіасполучення закрите. Тобто прилітати треба буде зі США до Польщі (що навряд чи може залишитися непоміченим), а звідти добиратися потягом. Для 79-річного Байдена – це те ще випробування", – зазначає Володимир Дубовик.

Він вважає, що, найімовірніше, справа обійдеться візитом когось іншого – держсекретаря США Ентоні Блінкена чи голови Міноборони Ллойда Остіна. Що також буде дуже добре. Можливо, як і візит Джонсона, приїзд американських топ-персон (або персони) буде несподіваним. Без анонсування. В цілях безпеки.

Про озброєння та важливість перемоги

Володимир Дубовик наголошує, що візит буде саме символічним. Без особливого реального наповнення.

"Ми і так отримуємо ту ж військову допомогу зі США. Щоправда, із затримкою, з якимись постійними дискусіями – що можна дати, а що ні, як швидко це все можна зробити. З тими самими винищувачами МіГ у результаті нічого не вийшло", — нагадує він.

Зі вступом до нас засобів протиракетної та протиповітряної оборони все теж далеко не так добре, як хотілося б. Так, ми отримали за сприяння США від Словаччини систему ППО С-300.

"Але нам хотілося б відповідного озброєння більше. І швидше. Втім, насправді поставки і так величезні. В одній із статей я читав, що щодня в Польщі сідає від восьми до десяти американських бортів — величезних військових транспортних літаків — зі зброєю для України. І вона практично одразу йде через кордон до нас. І це – лише одна країна. А так, практично всі країни НАТО, окрім Угорщини, передавали чи передають Україні якесь озброєння, іншу допомогу", – розповідає експерт.

Але питання в тому, акцентує він, що для битви за Донбас, для битви на півдні (з метою визволення Херсонщини) нам потрібні наступальні види озброєнь. Потужна артилерія, танки. Зовсім не ті види зброї, що були на початковому етапі війни.

"Тут уже не обійдешся "Джавелінами", якими із засідок наші воїни чудово розстрілювали величезні конвої окупантів у боях на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Тепер нам потрібні значно серйозніші засоби для війни лоб у лоб, фронт у фронт, – пояснює Володимир Дубовик. – Американці та інші союзники, гадаю, це розуміють. І дадуть необхідну допомогу. Просто бажано – швидше".

При цьому США, за словами експерта, наразі виділяють астрономічні суми на допомогу Україні – військову, економічну, гуманітарну.

"До того ж важливо розуміти, що якщо допомога нам йде з боку Світового банку або МВФ – це теж не без натискання Вашингтоном на відповідні важелі. Тож підтримку ми отримуємо. Насамперед тому, що ЗСУ дали героїчну відсіч російській агресії. До цього явно не була готова ні росія, ні, судячи з усього, Захід, — зазначає Володимир Дубовик.- І тепер доводиться ментально перебудовуватися. Усвідомлювати, що це може бути тривала війна. Не тиждень-другий, а, можливо, набагато довше. А тому треба й надалі тиснути на росію та підтримувати Україну. Багато в чому із цими меседжами Байден у березні й приїжджав до Європи.

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Для всього західного, для всього цивілізованого світу важливо, щоб Україна встояла, а росія зазнала поразки. Це стане величезним успіхом і для нас, і для Заходу. І серйозний урок для авторитарних, диктаторських режимів. Показником, що навіть величезна країна з величезною армією не обов'язково гарантовано може зім'яти не настільки могутнього, але більш мотивованого демократичного сусіда".