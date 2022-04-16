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В Україну повернулися знамениті британські десантники — The Times

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Британці навчають українську тероборону Новина оновлена 16 квітня 2022, 11:11
Британці навчають українську тероборону

Бійці були відсутні в нашій країні близько місяця

Близько двох тижнів тому в Україні відновилося навчання наших бійців (зокрема територіальної оборони) кураторами Спеціальної авіадесантної служби Великої Британії. Мінімум двом батальйонам вдалося запозичити основні правила ведення бою та захисту при атаці від іноземних військовослужбовців.

Інформацію повідомляє видання The Times.

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Зазначається, що британські десантники залишали територію України наприкінці лютого. Це робилося для того, щоб не спровокувати росію та не втягнути солдатів і офіцерів у прямі зіткнення з окупаційною армією.

Втім, як тепер стало відомо, вже щонайменше протягом двох тижнів бійці SAS навчають українських новобранців у столиці та околицях Києва основним премудростям ведення війни. Серед іншого — використанню нової зброї, яка надходить до ЗСУ від іноземних партнерів. Тепер завдяки британським наставникам наші хлопці чудово орієнтуються у правильному застосуванні протитанкових комплексів NLAW, які Україні презентує саме офіційний Лондон.

Інструктори з Великої Британії продовжують працювати з українськими солдатами, підвищуючи їхній рівень підготовки, однак особисто у боях за Україну не беруть участі — це їм заборонено військовими командирами.

При цьому, як відомо, їхні земляки-добровольці прибули для вступу до Іноземного Легіону ще на початку березня. Британці прямо заявляли, що не можуть припустити, щоб росіяни безкарно вбивали українських людей, тож вирішили прийти на допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що навіть зараз потік охочих боротися за Україну іноземців не вичерпався. Тільки на польсько-українському кордоні зараз перебуває близько 20-30 тисяч охочих дати відсіч російським окупантам.

Теги:
#Україна #Київ #Велика Британія #Росія #Війна #Десантники #Військові інструктори
Британці навчають українську тероборону
Україна
В Україну повернулися знамениті британські десантники — The Times
Дата публікації
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Британці навчають українську тероборону
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