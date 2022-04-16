Окупанти активно ведуть бої на двох напрямках: свіжа карта бойових дій

ЗСУ дають відсіч окупантам

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну британська розвідка поділилася новою картою бойових дій на території нашої країни.

Відповідний пост Міноборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася порівняно з 15 квітня, проте помітно, що російський наступ на півдні України на одному з напрямків було зупинено.

Карта боїв в Україні за 16 квітня

Карта боїв в Україні за 15 квітня

За інформацією Генштабу ЗСУ, найактивніші дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слобожанському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, ворог продовжує часткове блокування Харкова та обстріл міста із застосуванням артилерії.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує головні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановлення повного контролю над містом Маріуполь. Вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповнення боєприпасів. Намагається покращити тактичне становище.

На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено, ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою завдання втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій.

На Південнобузькому напрямку дії противника характеризувались проведенням заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій. Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та спробує відновити наступ.

Раніше повідомлялося, що росіяни не відмовляться від Харківського напрямку. До речі, у суботу було названо кількість солдат ЗСУ, які перебувають у полоні.