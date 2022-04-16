Маріуполь, точка в переговорах з рф та ядерна зброя: 10 гучних заяв Зеленського з нового інтерв’ю
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Верховний головнокомандувач поспілкувався із вітчизняними журналістами.
У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським онлайн медіа.
"Телеграф" наводить найгучніші заяви глави держави.
Президент України говорив про ситуацію в Маріуполі, переговори з росією та Віктора Медведчука, якого спіймала СБУ.
- "Маріуполь… тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає. Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась".
- "Ворог так боїться українських бійців, що кількість ворога перевищує в шість разів. Є кілька кіл блокування Маріуполя".
- "Вони (росіяни – Ред.) ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ".
- "Маріуполь — це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців може поставити крапку на всіх перемовинах".
- "Мирний договір із Росією може складатися із двох різних документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший – безпосередньо її відносин із рф… Я вважаю, це можуть бути два різні документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий до цих гарантій безпеки. І окремий документ із росією".
- "На сьогодні тих, хто демонструють, що вони готові (стати гарантами безпеки – Ред.), – підписантів в нас поки що немає, але є демонстрація – від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю окремо буде від ЄС… Я говорив окремо з Урсулою (президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – Ред.), окремо з Шарлем Мішелем (голова Європейської Ради Шарль Мішель – Ред.), Франція, Німеччина. Ми перше коло розмови будемо робити в такому форматі на пятьох (Британія, США, Німеччина, Франція, Польща). Потім будуть доєднані інші країні".
- "Вони (росія – Ред.) хочуть забрати якусь нашу територію, окупувати побільше, щоб мати тиск. Тоді це не про дипломатію. Навіщо ви тоді зустрічаєтеся? Навіщо я буду зустрічатися, якщо їх бажання — захопити всю державу?"
- "Роман Абрамович у складі (російської – Ред.) делегації, як мені говорили, представляв ту сторону, яка виступає за дипломатичне вирішення цього питання і припинення війни".
- "Ми готові обміняти Медведчука, на українських військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони відреагують".
- "Не треба чекати від Росії, коли вона буде застосовувати ядерну зброю, світу треба готуватися до цього. І мова не тільки про антидоти або бомбосховища. З ними (росіянами, — Ред.) треба говорити, підписувати папір, затискати їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це".
Раніше в інтерв’ю CNN Зеленський назвав втрати ЗСУ у війні з росією. Крім того, президент України попередив світ про можливість застосування тактичної ядерної зброї росією в Україні.