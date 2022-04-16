Звернення Марченко до принца насмішило соцмережі: "Вона реально по мемам одягається"

Дружина Медведчука продовжує звертатись до світових лідерів.

У суботу, 16 квітня, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко спробувала натиснути на прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, а потім опублікувала нове відеозвернення — цього разу до принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі дружини нардепа.

"Ваша королівська високосте, жінка, котра палко кохає свого чоловіка і непокоїться за його майбутнє, благає вас про допомогу! Віктора затримали за винятково політичними причинами, і його тримають у нелюдських умовах. Його життю загрожує смертельна небезпека. Ваша королівська високосте, ваша країна і ви особисто історично маєте тісні зв’язки із Великою Британією. І ви той, у кого є влада вирішувати питання такого штибу в Лондоні, і прошу переконати Бориса Джонсона, щоби він примусив президента Володимира Зеленського обміняти мого чоловіка на двох британських військовополонених, захоплених російськими військовими в Маріуполі. Я благаю вас використати свою силу і вплив!", — заявила Марченко.

У мережі зі сміхом сприйняли звернення Марченко до принца Саудівської Аравії, зазначивши, що вона стала одягатися за мемами, які з’явилися після звернення Оксани до президента України Володимира Зеленського.

У мережі відреагували на звернення Оксани Марченко до принца Саудівської Аравії

Мем про Оксану Марченко, яка звертається до лідерів різних держав, стає пророчим

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що СБУ спіймала Медведчука. Примітно, що у момент затримання скандальний політик був одягнений у військову форму. Пізніше в мережі з’явилося відеозвернення Оксани Марченко до Зеленського та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. До речі, президент України хоче обміняти нардепа на полонених солдатів.

Додамо, що Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Депутат перебував під домашнім арештом, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну він втік. Марченко покинула Україну ще до початку повномасштабної агресії росії.