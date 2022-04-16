"Наступали три танки, один ми підбили — у двох раптом "з’явилися справи": розповідь про війну українського танкіста

Командир танка зізнався, що перемагати росіян у "дуелях" для його екіпажу стало буденністю.

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилася невелика розповідь українського танкіста.

Відповідний пост був опублікований пресслужбою Оперативного командування "Схід" сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Командир танка Іван в армії вже 5 років. Каже, що найбільше бойового досвіду його екіпаж одержав за останні 50 днів російсько-української війни. Тепер знищення російських броненосців та перемоги у танкових поєдинках для них – звичайна справа.

"Вже зараз на рахунку українських захисників стільки виграних танкових боїв та підбитої ворожої техніки, що вистачило б на кілька воєн!" — вважає Іван.

Танкіст також розповів, як минулого тижня їм дали завдання знищити три ворожі танки, які намагалися зробити діру в їхній обороні. У результаті після того, як було підбито одну російську машину, решта два танки окупантів розвернулися і втекли з поля бою. Іван вважає, що у вцілілих російських екіпажів спрацював інстинкт виживання і вони зрозуміли, що їм не вижити в Україні.

"Щойно ми знищили одного з них, у екіпажів двох інших раптом "виникли якісь невідкладні справи": ми тільки й бачили, як вони кинулися за пагорб до своїх", — розповів Іван.

Раніше повідомлялося, що мер одного з міст Харківської області закликав жителів евакуюватися, а в росії "мітять" військових, які не хочуть воювати в Україні.