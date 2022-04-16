Рус

"Наступали три танки, один ми підбили — у двох раптом "з’явилися справи": розповідь про війну українського танкіста

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3823
Командир танка Іван Новина оновлена 16 квітня 2022, 21:17
Командир танка Іван

Командир танка зізнався, що перемагати росіян у "дуелях" для його екіпажу стало буденністю.

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явилася невелика розповідь українського танкіста.

Відповідний пост був опублікований пресслужбою Оперативного командування "Схід" сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Командир танка Іван в армії вже 5 років. Каже, що найбільше бойового досвіду його екіпаж одержав за останні 50 днів російсько-української війни. Тепер знищення російських броненосців та перемоги у танкових поєдинках для них – звичайна справа.

"Вже зараз на рахунку українських захисників стільки виграних танкових боїв та підбитої ворожої техніки, що вистачило б на кілька воєн!" — вважає Іван.

Танкіст також розповів, як минулого тижня їм дали завдання знищити три ворожі танки, які намагалися зробити діру в їхній обороні. У результаті після того, як було підбито одну російську машину, решта два танки окупантів розвернулися і втекли з поля бою. Іван вважає, що у вцілілих російських екіпажів спрацював інстинкт виживання і вони зрозуміли, що їм не вижити в Україні.

"Щойно ми знищили одного з них, у екіпажів двох інших раптом "виникли якісь невідкладні справи": ми тільки й бачили, як вони кинулися за пагорб до своїх", — розповів Іван.

Раніше повідомлялося, що мер одного з міст Харківської області закликав жителів евакуюватися, а в росії "мітять" військових, які не хочуть воювати в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Танки у Чехії
Новини Європи
Чехія красиво "послала" росію з її вимогами щодо зброї для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Танки у Чехії
Чехія красиво "послала" росію з її вимогами щодо зброї для України
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський розповів, що може поставити крапку на переговорах із росією
Дата публікації
Категорія
Українські захисники ліквідували ще одну російську "шишку"
Ще один російський генерал загинув в Україні
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Переговори України з росією: Зеленський заявив про два можливі договори
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 52 дні
Війна — день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України