ЗСУ показали, як знищили "Корсарами" російську колону на Херсонщині (відео)

Маневр окупантів українські солдати так і не зрозуміли.

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Херсонській області знищили невелику колону техніки окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що за допомогою українського переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар" воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили одразу три російські "Тигри", а також одну БМП. У Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни просто заблукали.

"Весна. У Херсонській області знову палала ворожа техніка. Розрахунок ПТРК "Корсар" 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищив 3 ​​російських "Тигра" і одну БМП-3, залишки піхоти противника також ліквідовані. Поки російські бронемашини палали, екіпаж ще намагався рятуватись втечею, але шансів вижити в них вже не було.

Колона російської техніки: один БМП-3 та три броньовані автомобілі "Тигр" рушили з тимчасово окупованого села у бік наших військ. Прорив, розвідка боєм чи просто заблукали – наші розбиратися не стали. Військові підпустили окупантів ближче, настільки близько, щоб у найбільш вдалий момент зробити кілька точних пострілів. І ось завдяки майстерним рукам молодшого сержанта та старшого солдата й дітищу вітчизняних виробників "Корсар" — БМП та Тигри спалахнули чотирма яскравими смолоскипами", — зазначили в Генштабі ЗСУ.

ЗСУ розбили колону російської техніки на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що в Україні було ліквідовано ще одного путінського генерала. Крім того, на Заході вважають, що росія отримала болісний репутаційний удар, втративши крейсер "Москва".